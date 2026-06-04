Dusan Vlahovic quittera officiellement la Juventus dans les prochains jours

Une nouvelle majeure sur le marché des transferts a été révélée aux supporters de la Juventus, l'un des plus anciens géants du football italien. Giorgio Chiellini, défenseur légendaire et actuel directeur du club, a officiellement confirmé que le talentueux attaquant serbe Dusan Vlahovic quittera bientôt l'équipe.

Selon les médias, le talentueux attaquant de 26 ans a catégoriquement refusé de prolonger son contrat actuel, qui expire le 30 juin de cette année.

"Il veut un salaire élevé et ne restera pas en Italie"

Le dirigeant du club, Chiellini, a réagi à cette nouvelle inattendue et quelque peu triste pour les supporters, en expliquant les raisons du départ du joueur :

"Cette situation est personnellement très regrettable pour moi. Nous voulions vraiment que Dusan reste à Turin et contribue à l'avenir radieux de notre équipe, car il fait partie des joueurs sincèrement attachés à la Juventus et à son destin. Cependant, il exige un salaire beaucoup plus élevé dans un nouveau contrat. Compte tenu des conditions financières actuelles et de la structure salariale du championnat italien, il est fort probable qu'il ne poursuive pas sa carrière en Serie A", a déclaré Giorgio Chiellini.

Carrière et statistiques de Vlahovic à la Juventus

Rappelons que le buteur serbe a rejoint le géant turinois lors du mercato hivernal 2022. Depuis, il est devenu l'une des principales armes offensives de l'équipe. Ses statistiques en Serie A sont les suivantes :

Compétition Statistique Matchs de Serie A 19 matchs Buts marqués 7 buts Date de fin de contrat 30 juin

Actuellement, plusieurs autres grands clubs européens ont entamé une lutte sérieuse pour recruter l'attaquant talentueux qui s'apprête à devenir agent libre. La nouvelle équipe de Vlahovic devrait être annoncée prochainement.

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