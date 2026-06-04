Uber déploie 500 véhicules spécialisés pour la collecte de données

Mercredi, Uber a dévoilé un nouveau prototype de véhicule conçu pour collecter des données de conduite en conditions réelles. Ces données sont destinées aux partenaires croissants du véhicule autonome de l'entreprise, notamment Avride, Waymo et WeRide. Le Hyundai Ioniq 5, d'apparence standard, est équipé de nombreux capteurs montés sur son toit et ses flancs. Techcrunch.com rapporte .

Ce projet marque plusieurs étapes clés pour Uber. C'est le premier véhicule que l'entreprise déploie (avec l'aide de partenaires) depuis la vente de sa division de conduite autonome à Aurora en 2020. Il représente également un succès pour la division AV Labs, créée plus tôt cette année, qui facilite la collecte de données via des voitures Uber équipées de capteurs et les partage avec plus de 30 partenaires technologiques.

Uber prévoit de déployer 500 de ces véhicules électriques Hyundai dans le monde d'ici la fin de l'année. Cette flotte pourra collecter des données haute fidélité couvrant 2 millions de miles par mois pour les robotaxis. 50 de ces véhicules devraient prendre la route d'ici l'été.

Techniquement, les modèles Ioniq 5 sont équipés de 14 caméras, 8 capteurs lidar à état solide et 9 radars. Toutes les données collectées sont traitées via l'ordinateur de véhicule autonome NVIDIA Dual Drive Thor. Uber a indiqué qu'il mettrait à jour l'ensemble de capteurs à l'avenir en fonction des besoins des partenaires.

L'objectif principal de l'entreprise est de créer la base de données d'entraînement la plus diversifiée géographiquement au monde pour la conduite autonome. En cas de succès, cet ensemble de données offrira aux partenaires une vue à 360 degrés, synchronisée dans le temps, pour entraîner les logiciels de conduite autonome.