L'Autorité fiscale israélienne mécontente des déclarations volontaires de cryptomonnaies

L'Autorité fiscale israélienne s'inquiète du fait que le processus de déclaration volontaire des profits issus des cryptomonnaies ne donne pas les résultats escomptés. Bien que le gouvernement ait accordé l'immunité contre les poursuites pénales aux personnes corrigeant leurs déclarations, la participation des contribuables reste faible. Cointelegraph.com rapporte cette information. rapporte .

Selon Globes, les responsables israéliens espéraient jusqu'à 1 milliard USD de recettes fiscales dans le cadre de la politique de « divulgation volontaire » en vigueur jusqu'en août 2025. Cependant, les déclarations de revenus provenant du capital crypto ne représentent à ce jour qu'une infime partie du montant prévu. Les données indiquent que l'autorité fiscale n'a reçu des déclarations que pour 50 millions USD d'actifs crypto, alors que les fonds non déclarés pourraient se chiffrer en milliards.

Selon l'expert fiscal Iftach Simhony, l'absence d'anonymat dans le processus constitue un obstacle majeur. Si le niveau de risque pour les contribuables est élevé et que la procédure ne garantit pas la clarté ou l'anonymat dès le départ, l'incitation à divulguer volontairement des informations diminue. Jusqu'à présent, seules 58 personnes ont tenté de rectifier leurs déclarations fiscales via cette procédure.

Selon le rapport de stabilité financière de la Banque d'Israël pour le premier semestre 2024, les citoyens détiennent environ 1 milliard USD d'actifs crypto. Parallèlement, des membres du Congrès américain examinent le projet de loi PARITY Act, qui exempterait les petites transactions crypto des obligations de déclaration à l'IRS.