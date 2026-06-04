Le marché des transferts s'emballe dans le football turc et européen. L'attaquant du Sporting Lisbonne, Luis Suárez, pourrait bientôt rejoindre les géants d'Istanbul, Fenerbahçe. L'insider renommé et fiable Fabrizio Romano a partagé la nouvelle concernant ce transfert majeur anticipé via ses réseaux sociaux.

L'habile buteur colombien attire l'attention de nombreux grands clubs grâce à son talent et sa productivité.

Accord personnel conclu, mais la décision finale appartient à la direction

L'expérimenté attaquant colombien de 28 ans a rencontré les représentants des 'Canaris jaunes' et s'est mis d'accord en détail sur toutes les clauses personnelles du futur contrat de travail. Cependant, le point final n'a pas encore été mis à ce transfert. La réussite de l'opération dépend directement du résultat des élections présidentielles internes au club stambouliote et de l'accord financier final sur le montant du transfert entre les clubs.

Les statistiques phénoménales de Suárez lors de la saison écoulée

Luis Suárez a réalisé une véritable sensation en matière de buts pour le Sporting lors de l'année footballistique écoulée. Ses statistiques impressionneraient n'importe quelle équipe de haut niveau :

Participation aux compétitions Indicateur statistique Total des matchs joués 53 matchs Buts marqués 38 buts Passes décisives 9 passes décisives

Vers de grands objectifs : Fenerbahçe, qui a terminé deuxième de la Süper Lig turque la saison dernière, participera aux tours de qualification de la prestigieuse Ligue des champions de l'UEFA la saison prochaine. Sans aucun doute, l'arrivée d'un buteur redoutable comme Suárez avant une compétition aussi prestigieuse aidera grandement l'équipe dans son parcours victorieux en coupes d'Europe.

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