Les Pays-Bas battus à domicile par l'Algérie avant la Coupe du Monde

À l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA, les matchs amicaux internationaux s'intensifient. Profitant de la courte trêve avant le début du tournoi, les sélections nationales disputent des matchs de préparation pour tester leurs effectifs. L'une de ces rencontres de préparation majeures en Europe s'est soldée par un résultat surprenant.

Défaite inattendue à Rotterdam

Les Pays-Bas, l'un des grands favoris européens pour la prochaine Coupe du Monde, recevaient l'Algérie, une redoutable équipe africaine. Dans un stade comble, la rencontre s'est achevée de manière inattendue par une courte défaite des hôtes, 0-1 .

Les deux sélectionneurs ont largement fait tourner leur effectif pour tester de nombreux joueurs. Le sort du match s'est joué dans les derniers instants lorsque le talentueux joueur algérien Hadj Moussa a inscrit l'unique but de la rencontre à la 86e minute.

Compositions complètes des équipes

Les staffs techniques ont aligné les joueurs suivants pour ce match amical :

Pays-Bas : Verbruggen (Ruffels, 46e), Wiffer (Geertruida, 69e), Van Hecke (Brobbey, 88e), Van Dijk (Ake, 46e), Van de Ven (Hato, 46e), Gravenberch (Depay, 46e), De Jong (K. Timber, 69e), Reijnders (De Roon, 69e), Summerville (Kluivert, 46e), Gakpo (Weghorst, 81e), Malen (Koopmeiners, 69e).

Algérie : Zidane, Abada (Belgali, 46e), Mandi (Hadj Moussa, 46e), Belaid, Ait-Nouri (Hajam, 46e), Zerrouki (Touga, 46e), Bentaleb, Aouar (Fares, 46e), Mahrez (Maza, 46e), Amoura (Boulbina, 69e), Gouiri (Binbouali, 63e).

L'analyse des sélectionneurs : Bien qu'il ne s'agisse que d'un match amical, ce résultat constitue une leçon précieuse pour le staff néerlandais afin de corriger les lacunes défensives et offensives avant le Mondial. L'Algérie a quant à elle livré une prestation convaincante en Europe, ravissant ses supporters.

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