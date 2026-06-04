ESPN publie le classement mis à jour des meilleurs boxeurs mondiaux

De nouvelles données analytiques clés ont été présentées pour les fans de boxe professionnelle mondiale et les suiveurs des maîtres du noble art. Considéré comme l'un des portails sportifs les plus prestigieux d'Amérique, ESPN a publié son classement officiel mis à jour des meilleurs boxeurs de la planète toutes catégories confondues (P4P).

Les grands combats récents et les résultats inattendus ont inévitablement influencé les positions des boxeurs d'élite dans la liste globale.

Usyk reste deuxième, Bivol retourne dans le top 10

Une lutte acharnée se poursuit au sommet du classement. Malgré une victoire convaincante sur le Néerlandais Rico Verhoeven, l'icône du football et de la boxe ukrainienne et star des poids lourds Oleksandr Usyk reste à la deuxième place de la liste.

L'un des plus grands changements cette saison concerne l'ancien champion du monde incontesté des mi-lourds Dmitry Bivol. Il a battu le talentueux boxeur allemand Michael Eifert pour réintégrer le top 10 mondial. Ce résultat a provoqué la sortie du légendaire Saul « Canelo » Alvarez du top 10.

Top 10 des boxeurs professionnels mondiaux

Au 3 juin, la liste des leaders incontestés de la boxe professionnelle mondiale selon ESPN se présente comme suit :

Naoya Inoue (Bilan : 33-0, Japon) Oleksandr Usyk (Bilan : 25-0, Ukraine) Jesse Rodriguez (Bilan : 23-0, USA) David Benavidez (Bilan : 32-0, USA) Shakur Stevenson (Bilan : 25-0, USA) Dmitry Bivol (Bilan : 25-1, Russie) Devin Haney (Bilan : 33-0, USA) Junto Nakatani (Bilan : 32-1, Japon) Jaron Ennis (Bilan : 35-0, USA) Jai Opetaia (Bilan : 30-0, Australie)

Roi du ring : La légende japonaise des poids coqs Naoya Inoue mérite des éloges pour avoir conservé la première place en tant que leader incontesté de la boxe mondiale grâce à sa série invaincue et ses performances phénoménales sur le ring.

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