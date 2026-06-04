Xiaomi lance un nouveau pommeau de douche à seulement 12 $

Xiaomi a lancé sur le marché chinois un nouveau pommeau de douche baptisé Mijia Supercharged Shower Head. L'appareil est déjà disponible sur JD.com et dans les boutiques officielles de la marque au prix de 79 yuans (environ 12 $). C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La caractéristique principale du nouveau produit est sa technologie d'augmentation de la pression de l'eau via des micro-trous. L'eau traverse un réseau dense de buses, ce qui, selon les représentants de Xiaomi, permet de maintenir un flux puissant même en cas de faible pression.

Le pommeau de douche dispose d'une plaque élargie de 120 mm comportant 127 trous. L'appareil prend en charge trois modes de débit d'eau différents. Le changement de mode s'effectue à l'aide d'un bouton spécial utilisable d'une seule main.

À noter que Xiaomi avait précédemment lancé un système de douche complet sur le marché chinois au prix de 150 $. Le nouveau Mijia Supercharged Shower Head se distingue par son prix abordable et son efficacité.