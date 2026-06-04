Lovable et Google Cloud signent un accord pour étendre leur partenariat

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Lovable et Google Cloud signent un accord pour étendre leur partenariat

La startup en forte croissance Lovable, basée à Stockholm, a signé un accord de partenariat stratégique pluriannuel avec Google Cloud. Dans le cadre de cet accord, Lovable prévoit de multiplier par cinq ses capacités d'infrastructure cloud et d'IA. Bien que les détails financiers du contrat n'aient pas été divulgués, les initiés soulignent qu'il s'agit d'un bond en avant énorme pour Lovable au sein de l'écosystème Google. Techcrunch.com rapporte cette information. rapporte .

Selon le nouvel accord, Lovable bénéficiera d'un accès élargi aux modèles Claude d'Anthropic et aux modèles propriétaires Gemini de Google. L'accès au modèle Claude est particulièrement important pour l'automatisation des tâches de programmation. Google avait précédemment investi massivement dans Anthropic, et cette collaboration devrait profiter aux deux parties.

Lovable est actuellement considérée comme l'une des startups à la croissance la plus rapide en Europe. En février, le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise a dépassé 400 millions de dollars, générant 100 millions de dollars supplémentaires en un seul mois avec seulement 146 employés. Selon les données, plus de la moitié des entreprises du Fortune 500 utilisent les produits Lovable.

De plus, Lovable lancera ses nouveaux agents via la plateforme entreprise de Google Cloud, la Gemini Enterprise Agent Gallery. Pour garantir la sécurité, l'entreprise s'intégrera à Wiz, une plateforme acquise par Google pour 32 milliards de dollars. Cela permet la détection et la correction en temps réel des erreurs dans le code écrit par les développeurs et les agents IA.

Pour Google, cet accord revêt une importance stratégique car l'entreprise prévoit de dépenser 180 à 190 milliards de dollars en dépenses d'investissement cette année. La croissance de clients majeurs comme Lovable et Anthropic sert à augmenter les revenus de Google Cloud et à amortir les investissements technologiques massifs.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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