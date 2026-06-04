Les comètes interstellaires pourraient représenter la moitié de la masse de la Voie lactée

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Les comètes interstellaires pourraient représenter la moitié de la masse de la Voie lactée

Une équipe internationale de chercheurs a émis l'hypothèse qu'une part importante de la « masse manquante » de la Voie lactée pourrait être liée non pas à la matière noire, mais à des objets se déplaçant librement dans l'espace interstellaire : comètes et astéroïdes. Publiée sur le portail arXiv, cette étude propose une approche alternative à la théorie traditionnelle de la matière noire. Ixbt.com rapporte .

Généralement, l'existence de matière noire dans la Galaxie est déduite de l'analyse des vitesses de rotation des étoiles. Les observations montrent que les étoiles situées au bord de la Galaxie tournent plus vite que prévu selon la masse visible (étoiles et gaz). Cet écart s'explique par une masse invisible qui n'interagit pas par rayonnement électromagnétique mais se manifeste par la gravité.

La nouvelle étude a examiné la contribution totale des objets interstellaires (ISO). Cela inclut de rares visiteurs d'autres systèmes stellaires, tels que les objets précédemment enregistrés 1I/ʻOumuamua, 2I/Borisov et 3I/ATLAS. Selon les chercheurs, bien que la masse de chaque objet soit faible, leur nombre total dans la Galaxie pourrait être inimaginablement élevé.

Des calculs utilisant un modèle statistique basé sur la distribution de Poisson ont montré que la masse totale des objets interstellaires pourrait expliquer de 13 % à 45 % de la « masse manquante » attribuée à la matière noire. Cela implique que le rôle de ces objets dans la dynamique gravitationnelle pourrait être significatif.

Cependant, les auteurs soulignent que ces calculs sont basés sur un échantillon très restreint (principalement l'objet 3I/ATLAS). De nouveaux projets de relevés célestes devraient détecter davantage d'objets interstellaires dans les années à venir. Ces données aideront à déterminer si les comètes peuvent réellement résoudre le problème de la masse galactique ou si leur rôle est secondaire.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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