Le marché des transferts du football européen continue de s'animer avec de nouvelles rumeurs significatives. Le Real Madrid pourrait bientôt enrôler le talentueux défenseur Riccardo Calafiori, d'Arsenal Londres et de l'équipe nationale italienne. Selon les informations du célèbre insider et journaliste espagnol Ramon Alvarez de Mon, le spécialiste portugais expérimenté Jose Mourinho, qui a signé un contrat à long terme avec le 'Club Royal' jusqu'en 2029, a demandé à la direction du club d'étudier sérieusement les possibilités de ce transfert.

Le 'Special One' apprécie la polyvalence du joueur italien

Jose Mourinho a l'intention de renforcer et d'enrichir tactiquement la ligne défensive du superclub madrilène avant la nouvelle saison. Le tacticien portugais est très impressionné par la polyvalence sur le terrain du défenseur italien de 24 ans :

Défense centrale : Calafiori peut offrir une performance fiable et sereine dans l'axe défensif.

Poste de latéral gauche : En cas de besoin, il peut également évoluer activement sur le flanc gauche de la défense et possède la capacité de soutenir les attaques.

Ce sont précisément ces aspects qui ont attiré l'attention de Mourinho, l'amenant à demander à la direction de faire venir le joueur talentueux à Madrid.

Les statistiques constantes de Calafiori en Angleterre

Lors de la saison de football écoulée, Riccardo Calafiori a réussi à afficher des performances significatives et constantes pour les 'Gunners' en Premier League anglaise (EPL), considérée comme le championnat le plus intense au monde :

Participation à la compétition Indicateur statistique Matchs joués en EPL 26 apparitions Buts marqués 1 but Passes décisives 2 passes décisives

Vers des objectifs majeurs : Si ce transfert majeur se concrétise, Jose Mourinho aura fait un grand pas vers la formation de la ligne défensive solide et polyvalente qu'il souhaite au Real Madrid. Les Londoniens, de leur côté, ne laisseront probablement pas partir leur star facilement, ce qui annonce une grande bataille lors du mercato.

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