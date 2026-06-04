L'adversaire de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde, la RD Congo, fait match nul contre le Danemark

Les matchs amicaux internationaux impliquant les équipes nationales se sont intensifiés à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Les sélections nationales profitent actuellement de la courte trêve avant le début du tournoi pour tester leurs effectifs et leurs schémas tactiques. L'un de ces matchs de préparation cruciaux s'est déroulé sur le sol polonais.

Une performance significative de l'adversaire de nos compatriotes

Versée dans le même groupe que l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde, la RD Congo a affronté le Danemark, l'un des représentants européens les plus renommés et dangereux. Dans cette confrontation intense et sans concession organisée en Pologne, aucun but n'a été marqué et la rencontre s'est soldée par un match nul âprement disputé sur le score de 0-0.

Tout au long du match, les deux sélectionneurs ont fait tourner leur effectif, testant de nombreux joueurs. L'entrée en jeu du défenseur réputé Aaron Wan-Bissaka pour la sélection congolaise témoigne d'une ligne défensive considérablement renforcée.

Compositions complètes des équipes

Le staff technique a aligné les joueurs suivants lors de cette rencontre amicale :

RD Congo : Mpasi-Nzau, Kalulu (Wan-Bissaka, 87), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Mukau (Pickel, 70), Moutoussamy, E. Kayembe (Sadiqi, 55), Wissa (Mbuku, 87), Masuaku (J. Kayembe, 55), Bakambu (Banza, 70).

Danemark : Jørgensen, Kristensen, Provstgaard (Høgsberg, 81), Kristensen (Andersen, 57), Maehle, Jensen, Højbjerg (Froholdt, 57), Eriksen (Grønbæk, 74), Daramy, Dorgu (Osula, 46), Højlund (Høgh, 74).

Point important pour les supporters : Certes, il ne s'agissait que d'un match amical, mais le fait que la RD Congo – futur adversaire de notre équipe nationale au Mondial – ait réussi à tenir tête à une solide sélection européenne comme le Danemark indique que les hommes de Fabio Cannavaro attendent des matchs extrêmement sérieux et exigeants.

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