Batterie de 10 000 mAh et écran 185 Hz : le Snapdragon 8 Gen 6 testé pour la première fois

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Batterie de 10 000 mAh et écran 185 Hz : le Snapdragon 8 Gen 6 testé pour la première fois

L'initié chinois renommé Digital Chat Station a partagé des informations intéressantes sur le smartphone phare de nouvelle génération. Selon la source, l'un des fabricants teste un appareil haute performance équipé d'une batterie d'une capacité de près de 10 000 mAh. Il est rapporté que ce gadget est actuellement en phase d'évaluation et de tests techniques. Ixbt.com rapporte .

La partie matérielle de l'appareil est basée sur la plateforme SM8845 Pro, qui devrait être lancée sur le marché sous le nom de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6. Ce nouveau chipset devrait surpasser considérablement les générations précédentes, non seulement en termes d'efficacité énergétique, mais aussi de puissance de calcul.

Une autre caractéristique distinctive du smartphone sera son écran. Selon les informations, il sera équipé d'un écran LTPS plat avec une résolution 1,5K. Le plus surprenant est que la fréquence de rafraîchissement de l'écran serait de 185 Hz. Si cette information est confirmée, ce modèle disposera de l'un des écrans les plus rapides parmi les smartphones Android modernes.

Pour rappel, Digital Chat Station avait précédemment prédit avec précision les caractéristiques des smartphones Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que le fait que le Realme GT 7 Pro disposerait d'un écran Samsung et que la puce Dimensity 9400 sortirait avant le Snapdragon 8 Elite.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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