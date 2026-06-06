Samsung Galaxy S27 Pro : Appareil photo plus intéressant et écran plus compact que le modèle Ultra

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Samsung Galaxy S27 Pro : Appareil photo plus intéressant et écran plus compact que le modèle Ultra

De nouveaux détails ont émergé concernant le prochain smartphone Galaxy S27 Pro de Samsung. Selon les rapports, l'appareil sera équipé d'une batterie de 5000 mAh et d'un écran de 6,5 pouces. Cela le rend nettement plus compact que le modèle Galaxy S27 Ultra. Grâce à une consommation d'énergie réduite lors de l'utilisation quotidienne grâce à l'écran plus petit, la version Pro pourrait égaler ou même surpasser l'Ultra en termes d'autonomie. Ixbt.com rapporte .

Les deux smartphones devraient être équipés de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Cela signifie que les appareils auront des niveaux de performance et d'efficacité énergétique similaires. Samsung se concentre non seulement sur la puissance, mais aussi sur l'harmonie entre le logiciel et le matériel dans la nouvelle génération.

Le Galaxy S27 Pro pourrait avoir un avantage inattendu en matière d'appareil photo. Selon les rumeurs, il recevra les mêmes capteurs principaux et ultra grand-angle que le modèle Ultra, mais sera également équipé d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 3,5x. À titre de comparaison, le modèle Ultra abandonnerait le téléobjectif 3x de 10 mégapixels, s'appuyant plutôt sur la technologie de recadrage de l'appareil principal de 200 mégapixels.

Ainsi, le Samsung Galaxy S27 Pro pourrait devenir un choix plus pratique et plus intéressant pour la plupart des utilisateurs par rapport au modèle Ultra. Bien que l'Ultra reste le flagship le plus puissant de la série, la version Pro devrait occuper une niche distincte sur le marché grâce à sa compacité et à son téléobjectif amélioré.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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