L'agent de Jürgen Klopp répond aux rumeurs liées au Real Madrid

Le représentant de Jürgen Klopp a démenti les rumeurs concernant le retour de l'expert allemand au poste d'entraîneur, après des informations sensationnelles le liant au Real Madrid. Cette dénégation ferme est intervenue après que le candidat à la présidence, Enrique Riquelme, eut promis d'amener l'ancien entraîneur de Liverpool au club s'il remportait l'élection de dimanche. Cela a été rapporté par Goal.com rapport .

Alors que les membres du Real Madrid se préparent à la première élection présidentielle depuis 20 ans, le club se trouve à un carrefour crucial. Le candidat Riquelme a mis en avant Klopp comme cible principale dans sa campagne, soulignant que le directeur sportif Raul Gonzalez contacterait immédiatement l'expert allemand lundi.

Cependant, l'agent de Klopp, Marc Kosicke, a rapidement balayé ces promesses. Il a indiqué que son client était satisfait de son rôle administratif actuel, portant un nouveau coup au manifeste ambitieux de Riquelme. Auparavant, l'équipe du candidat avait affirmé que le charme unique du Bernabeu pourrait persuader l'entraîneur légendaire de mettre fin à sa pause.

Dans une interview accordée à la publication sportive, Kosicke a déclaré : « C'est une situation agaçante ! Jürgen Klopp est heureux de son rôle au sein du système Red Bull et n'a pas l'intention de travailler comme entraîneur dans un club. » C'est le deuxième revers de la semaine pour Riquelme, car les représentants d'Erling Haaland avaient auparavant nié avec dédain les rumeurs d'un accord concernant le transfert du joueur.

Défendant ses promesses, Riquelme a déclaré que s'il ne parvenait pas à concrétiser les transferts d'Erling Haaland ou du milieu de terrain de Manchester City, Rodri, il garantissait de payer les cotisations des membres pour la prochaine saison de sa propre poche. Néanmoins, la dénégation du représentant officiel de Klopp jette le doute sur les plans du candidat.