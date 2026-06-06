Elon Musk : Des centres de données pourraient être lancés depuis la Lune sans fusées

Elon Musk, qui devrait bientôt devenir le premier trillionnaire du monde, a fait une autre déclaration sensationnelle. Selon lui, des centres de traitement des données (CTD) conçus pour les systèmes d'intelligence artificielle pourraient être lancés depuis la Lune dans l'espace sans fusées. Le projet prévoit d'utiliser les ressources naturelles de la Lune pour fabriquer des panneaux solaires et des radiateurs pour les systèmes informatiques spatiaux. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon les calculs de Musk, si la Terre peut fournir environ 1 térawatt de puissance de calcul par an pour les systèmes d'IA, la Lune pourrait dépasser 1 000 térawatts. Le PDG de SpaceX a également évoqué les futures activités de l'entreprise après l'établissement d'une ville sur la Lune. L'entreprise prévoit de construire des lanceurs massiques spéciaux (accélérateurs électromagnétiques) pour lancer des satellites et de nouveaux centres de données.

Plus tôt cette année, SpaceX a déplacé son attention de la colonisation de Mars vers la construction d'une ville autosuffisante sur la Lune. Néanmoins, Elon Musk n'a pas entièrement abandonné ses projets pour Mars. Il a qualifié Mars de "planète à rénover" et a souligné qu'une atmosphère artificielle pourrait y être créée.

De plus, l'entrepreneur prédit que le coût du transport de fret dans l'espace à l'aide du vaisseau Starship deviendra à l'avenir moins cher que le fret aérien. Cela devrait ouvrir une nouvelle ère dans l'exploration spatiale et l'expansion de l'infrastructure d'intelligence artificielle.