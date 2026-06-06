Des essais de communication mobile par satellite débutent en Russie

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Des essais de communication mobile par satellite débutent en Russie

L'opérateur russe Beeline et l'entreprise Bureau 1440 prévoient de tester les communications par satellite à l'automne 2026. Les informations sur ce projet ont été annoncées lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Selon Ixbt.com rapporte .

Selon Sergey Anokhin, PDG de Beeline, les canaux de communication par satellite seront utilisés dans les zones où la construction d'infrastructures de télécommunications traditionnelles n'est pas économiquement viable. Cela concerne principalement les régions éloignées où la pose de lignes à fibre optique nécessite des investissements importants.

Selon Alexey Shelobkov, directeur de X Holding, la constellation de satellites est considérée non seulement comme un moyen de fournir un accès Internet aux zones difficiles d'accès, mais aussi comme un canal de communication de secours. Cette approche contribue à augmenter la stabilité de l'infrastructure réseau et à réduire les risques pour les installations critiques.

Bureau 1440 travaille actuellement sur la création d'un système de transmission de données via des satellites en orbite basse. À l'avenir, ce système devrait fournir une communication haut débit dans tout le pays et compléter l'infrastructure télécom terrestre existante.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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