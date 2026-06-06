Le maillot historique du Roi du Football mis aux enchères à un prix record

L'une des figures les plus grandes et incomparables de l'histoire du football mondial — le maillot historique unique du Roi du Football, Pelé — a été mis aux enchères. Il ne s'agit pas d'un simple tissu, mais de la relique la plus précieuse de l'âge d'or qui a complètement changé l'histoire du beau jeu. Cet événement majeur, organisé par des maisons de vente prestigieuses, est rapidement devenu le centre de l'attention des collectionneurs et des fans de football du monde entier.

Il est rapporté que les enchères pour ce lot unique commenceront le 29 juin et se poursuivront jusqu'au 16 juillet . Le plus surprenant est que le prix de départ du maillot historique est fixé à 6 millions de dollars .

Héritage et Histoire : L'exploit du prodige de 17 ans en Suède

Pourquoi ce vêtement de sport est-il évalué si haut ? La réponse réside dans le fondement même de la plus belle ère du football mondial :

Le match historique : C'est dans ce maillot légendaire que Pelé, âgé de 17 ans, est entré sur le terrain contre l'équipe hôte, la Suède, lors de la finale de la Coupe du Monde 1958.

Le doublé décisif : Lors de cette bataille intense et féroce, le jeune attaquant a marqué deux fois, provoquant une véritable sensation.

La première coupe d'or : Les buts inoubliables de Pelé ont offert à l'équipe nationale du Brésil son premier titre de Champion du Monde de son histoire.

De plus, ce match a inscrit Pelé dans l'histoire comme le plus jeune buteur en finale de Coupe du Monde. Ce record unique et étonnant reste inégalé à ce jour.

Le seul monarque à avoir porté la couronne mondiale à trois reprises

Le statut de Pelé dans le football mondial et sa domination absolue en Coupe du Monde sont clairement reflétés dans le tableau historique suivant :

Statut du joueur Réalisations historiques Années de championnat 👑 Le Roi du Football (Pelé) La seule personne sur la planète à avoir été championne du monde à trois reprises en tant que joueur. 🥇 1958

🥇 1962

🥇 1970

La mise en vente du maillot qui a posé les bases de ces grandes victoires devient sans doute l'un des événements financiers et culturels les plus importants du monde sportif.

Contexte : Un prix de départ de 6 millions de dollars peut sembler astronomique pour certains, mais c'est une somme méritée pour le premier maillot de champion d'une légende comme Pelé. Il n'est pas étonnant que ce tissu devienne le souvenir sportif le plus cher au monde. Car il contient non seulement la sueur de Pelé, mais aussi les larmes de joie de millions de Brésiliens pleurant de bonheur pour la première fois, ainsi que les fondations d'un empire footballistique entier. Nous attendons avec impatience le prix final que ce lot atteindra.

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