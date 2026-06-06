Le Bayern Munich reconsidère l'option Tomas Araujo pour renforcer sa défense

Le Bayern Munich examine à nouveau le transfert de Tomas Araujo. Selon Sky, le défenseur central de Benfica Lisbonne reste dans le collimateur des recordmans allemands. Le club munichois est lié au joueur de 23 ans depuis longtemps, et il est rapporté que des négociations préliminaires avec ses représentants ont déjà eu lieu. Goal.com rapporte .

Araujo a la capacité de jouer aussi bien en défense centrale qu'en tant qu'arrière droit. Cela fait de lui une alternative appropriée pour Konrad Laimer ou une option principale si Min-Jae Kim ou Hiroki Ito venaient à quitter l'équipe. Une telle polyvalence est considérée comme un facteur très important dans les plans de l'entraîneur principal Vincent Kompany pour la saison à venir.

Cependant, le transfert ne sera pas facile. Le joueur a récemment signé un contrat à long terme avec Benfica jusqu'en 2029. L'accord comprendrait une clause libératoire allant de 80 à 100 millions d'euros. Chelsea a également manifesté son intérêt pour le joueur, mais le Bayern n'est pas encore prêt à payer une somme aussi importante.

Tomas Araujo est issu de l'académie de Benfica. La saison dernière, il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, marquant un but et délivrant deux passes décisives. Pour l'instant, la direction du Bayern n'a pas pris de mesures décisives concernant le transfert, le club se contentant de surveiller la situation du défenseur de 24 ans.