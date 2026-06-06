Une grande controverse éclate autour d'Anthropic, l'entreprise américaine qui produit les modèles d'intelligence artificielle Claude. Selon le Financial Times, qui cite des sources bien informées, l'Agence de sécurité nationale américaine (NSA) utilise un modèle Claude Mythos spécialisé pour des tâches liées aux cyberopérations. Pourtant, la collaboration entre l'entreprise et les entités du département américain de la Défense était officiellement interdite. Ixbt.com rapporte .

Selon la publication, les ingénieurs d'Anthropic ont travaillé avec les divisions de la NSA ces derniers mois, aidant à adapter le modèle Mythos à des tâches spécialisées. Bien qu'officiellement, il soit question de besoins en cybersécurité, des sources suggèrent que cette technologie pourrait être utilisée dans des opérations offensives, telles que l'identification et l'exploitation de vulnérabilités dans les réseaux informatiques étrangers.

Les conflits cybernétiques modernes évoluent beaucoup plus rapidement qu'il y a quelques années. S'il fallait auparavant des mois entre l'identification d'une vulnérabilité et son exploitation, ce délai se mesure aujourd'hui en heures, voire en minutes. Dans ce contexte, les outils d'intelligence artificielle deviennent un avantage crucial pour les services de renseignement. Le réseau neuronal Claude Mythos est capable d'analyser automatiquement les logiciels et de trouver de nombreuses vulnérabilités dans les systèmes d'exploitation et les navigateurs.

Le conflit entre l'entreprise et l'administration américaine a débuté au début de 2026, lorsque la Maison-Blanche négociait un contrat de 200 millions de dollars avec Anthropic. À l'époque, le gouvernement exigeait un assouplissement des restrictions sur les systèmes d'IA, mais le PDG de l'entreprise, Dario Amodei, s'est opposé à l'utilisation de l'IA dans la surveillance de masse et les systèmes de combat autonomes. En conséquence, en mars 2026, le Pentagone a déclaré les produits d'Anthropic comme un « risque systémique » pour la sécurité nationale.

Actuellement, l'entreprise défend ses droits en justice, tandis que les agences gouvernementales invoquent des préoccupations de sécurité nationale. Si les informations du Financial Times sont confirmées, la situation prend une tournure paradoxale : les services secrets continuent d'utiliser secrètement les technologies d'une entreprise en conflit avec le gouvernement fédéral et officiellement jugée dangereuse.