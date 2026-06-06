Des supporters argentins courageux parcourent 17 000 km à vélo

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Dans l'histoire du football mondial, nous avons entendu de nombreuses histoires étonnantes sur l'amour et la loyauté sans fin des supporters envers leurs équipes bien-aimées. Cependant, le voyage déterminé entrepris par trois supporters argentins passionnés et courageux a fait grand bruit dans le monde du sport. Ils ont parcouru une distance incroyable à vélo pour soutenir leur équipe nationale directement depuis le stade lors de la Coupe du Monde (CM-2026) organisée sur les terrains verts de l'Amérique du Nord.

Ces supporters dévoués ont commencé leur long et ardu voyage il y a près d'un an, le 16 août de l'année dernière.

Après un marathon de 10 mois et 17 pays

Le trio courageux a réussi à surmonter non seulement la fatigue physique, mais aussi diverses conditions météorologiques et routières dans sa poursuite de l'objectif. Leur itinéraire s'est transformé en un véritable voyage continental :

Le long voyage : Au cours de ce voyage inoubliable, qui a duré près de 10 mois, ils ont traversé au total 17 pays territoires.

Pays traversés : Ils ont réussi à traverser entièrement à vélo les beaux et complexes terrains de pays d'Amérique du Sud et Centrale tels que l'Argentine, l'Uruguay, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Colombie.

Finalement, avec 17 000 kilomètres derrière eux, les courageux cyclistes ont atteint leur destination finale tant attendue. Ils sont arrivés sains et saufs à Kansas City, aux États-Unis, où l'équipe nationale argentine jouera son match de débuts en Coupe du Monde contre l'Algérie.

Le voyage historique en chiffres

Les statistiques globales de ce voyage inoubliable et héroïque sont clairement présentées dans le tableau ci-dessous :

Composantes du voyage Indicateurs et chiffres Objectif des supporters Date de départ 16 août Atteindre la grande fête du football de l'autre côté de l'océan. Durée totale du voyage 10 mois (presque 1 an) Prouver une volonté sans fin et l'amour du football. Pays traversés 17 pays Distance de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord. Distance totale parcourue 17 000 kilomètres Un record dans l'histoire du cyclisme et du supportérisme footballistique.

Grand respect des dirigeants et du staff technique

Avec une grande joie et excitation, ces trois héros ont été accueillis avec enthousiasme par des milliers de supporters argentins présents à Kansas City. Une telle endurance et un tel dévouement des supporters de football n'ont pas échappé à l'attention du staff technique de l'équipe nationale argentine. Les responsables de l'équipe ont personnellement accueilli les courageux compatriotes et leur ont exprimé leur gratitude.

Note de la rédaction : Le football n'est pas seulement un match de 90 minutes ; c'est une grande force qui unit des millions de personnes et les inspire à des exploits incroyables. Parcourir 17 000 kilomètres à vélo nécessite non seulement une forte préparation physique, mais aussi une volonté de fer et une passion sans fin pour l'équipe. L'arrivée de ces supporters argentins à Kansas City apportera sans aucun doute une grande force morale et une motivation aux joueurs de l'équipe nationale. Il est naturel que ces supporters courageux soient les étoiles les plus brillantes dans les tribunes lors du match contre l'Algérie. Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes lors de la Coupe du Monde !

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