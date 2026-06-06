En mai 2024, cinq engins spatiaux appartenant à la Russie ont quitté l'orbite et ont brûlé dans l'atmosphère. Cela a été annoncé dans le rapport mensuel sur les satellites ayant terminé leur vol. Bien que 68 engins aient cessé leurs activités en mai, les missions russes ont attiré une attention particulière car elles étaient à la fois très anciennes et relativement nouvelles. Selon Ixbt.com rapporte .

La liste des engins russes ayant terminé leurs opérations en mai comprend Kosmos-1602, TUSUR GO, Stratosat TK-1-B, Gorizont et OBZP-1. Le plus ancien d'entre eux était l'engin Kosmos-1602, lancé en 1984, qui est resté dans l'espace pendant plus de 40 ans. Les autres satellites appartenaient à des missions expérimentales et pratiques modernes, y compris des projets universitaires et technologiques.

Dans le contexte des statistiques générales, la domination des satellites Starlink est clairement visible : 40 appareils de ce réseau sont désorbités en un mois. Néanmoins, la destruction des engins russes a été notée comme l'un des événements spatiaux majeurs du mois.

Actuellement, les nouveaux satellites précédemment lancés par la Russie continuent de fonctionner en orbite terrestre. Les experts soulignent que la combustion des anciens engins dans l'atmosphère est une partie naturelle du processus de nettoyage de l'espace des débris.