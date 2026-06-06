Les processeurs Intel Core 400 auront deux fois plus de cœurs efficaces

Bien que les processeurs mobiles d'Intel basés sur l'architecture Wildcat Lake, la série Intel Core 300, soient récemment arrivés sur le marché, des informations sur la prochaine génération de puces budgétaires sont apparues en ligne. L'initié renommé Jaykihn a révélé les spécifications techniques de la gamme Wildcat Lake Refresh, dont le lancement est prévu pour 2027. Cela est rapporté par Ixbt.com nouvelle .

Le principal changement de la nouvelle génération concerne l'augmentation du nombre de cœurs efficaces. Alors que les modèles Wildcat Lake actuels utilisent une configuration 2+0+4 (deux cœurs P de performance et quatre cœurs LP-E ultra-efficaces), la série Wildcat Lake Refresh passera à un schéma 4+0+4. Le doublement du nombre de cœurs de performance augmentera considérablement la productivité dans les tâches quotidiennes et les charges de travail multithread.

Selon les informations des initiés, les nouveaux processeurs adopteront l'architecture familière des CPU Panther Lake haut de gamme : Cougar Cove pour les cœurs haute performance et Darkmont pour les cœurs économes en énergie. Parallèlement, la gamme Wildcat Lake restera une alternative plus abordable à Panther Lake. Au lieu d'une conception complexe en chiplets, le CPU et le GPU seront placés sur une seule puce.

Comme Panther Lake, les nouvelles puces seront fabriquées selon le procédé technologique Intel 18A. Aucun changement majeur n'est attendu dans le département graphique – les processeurs seront toujours équipés de deux cœurs graphiques Xe3. On suppose que ces puces appartiendront à la famille Intel Core 400 et seront présentées dans les séries Core 5 et Core 7.

Les modèles les plus abordables de niveau Core 3 pourraient ne pas être mis à jour et continueront d'utiliser les solutions Core 300 à six cœurs existantes. Si ces informations sont confirmées, l'architecture Wildcat Lake passera du segment ultra-budgétaire à la catégorie des ordinateurs portables productifs. Les anciens modèles à six cœurs resteront la base des appareils les plus économiques.