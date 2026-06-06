Les Émirats arabes unis condamnent les attaques iraniennes contre le Koweït

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Les Émirats arabes unis condamnent les attaques iraniennes contre le Koweït

Les Émirats arabes unis condamnent fermement les attaques de drones et de missiles menées par l'Iran contre le Koweït. Le ministère des Affaires étrangères du pays a publié une déclaration officielle à cet effet.

La déclaration souligne que ces actions constituent une violation flagrante de la souveraineté du Koweït et posent une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité du pays.

Les Émirats arabes unis ont exprimé leur pleine solidarité avec le Koweït et ont annoncé leur soutien à toutes les mesures visant à assurer sa sécurité.

De plus, le ministère a souligné l'importance de maintenir la sécurité dans la région, d'empêcher une nouvelle escalade de la situation et de respecter strictement les normes du droit international.

Rappelons que le 3 juin, des attaques de drones et de missiles contre l'aéroport international du Koweït et plusieurs installations civiles ont été signalées. L'incident a fait un mort, plusieurs blessés et endommagé les infrastructures.

Émirats arabes unisIranKoweït
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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