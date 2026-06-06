Wildberries ouvrira des points de retrait dans ses hôtels

·25·Technologie
Wildberries ouvrira des points de retrait dans ses hôtels

Wildberries prévoit d'installer des points de retrait de commandes (PVZ) dans ses hôtels WB Travel actuellement en construction en Russie. Cela a été annoncé par Robert Mirzoyan, PDG du groupe RVB, lors du SPIEF-2026. Rapporté par Ixbt.com nouvelle source.

L'objectif principal de ce projet est de maintenir le scénario d'achat habituel pour les clients, même pendant leurs vacances. Les touristes pourront désormais commander les produits nécessaires directement à l'hôtel et les y retirer.

Actuellement, Wildberries a l'intention de tester ce modèle dans le cadre du concept WB Travel en Russie. Selon les représentants de l'entreprise, ce service créera un confort supplémentaire pour les vacanciers et élargira davantage l'écosystème de la plateforme.

Rappelons qu'auparavant, il avait été rapporté que Wildberries envisageait d'acquérir une participation dans "AliExpress Russia". L'entreprise continue de renforcer sa position dans la logistique et le commerce de détail.

WildberriesWB TravelE-CommerceLogistiqueTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La sonde Tianwen-2 de la Chine s'approche d'un astéroïde qui pourrait être un fragment de la LuneLa sonde Tianwen-2 de la Chine s'approche d'un astéroïde qui pourrait être un fragment de la LuneAujourd'hui, 19:23ChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireHier, 18:48Boîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléBoîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléHier, 18:29WWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceWWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceHier, 18:24La technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du SudLa technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du SudHier, 18:20Sriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheSriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheHier, 17:59
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin