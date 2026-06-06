Wildberries ouvrira des points de retrait dans ses hôtels

Wildberries prévoit d'installer des points de retrait de commandes (PVZ) dans ses hôtels WB Travel actuellement en construction en Russie. Cela a été annoncé par Robert Mirzoyan, PDG du groupe RVB, lors du SPIEF-2026. Rapporté par Ixbt.com nouvelle source.

L'objectif principal de ce projet est de maintenir le scénario d'achat habituel pour les clients, même pendant leurs vacances. Les touristes pourront désormais commander les produits nécessaires directement à l'hôtel et les y retirer.

Actuellement, Wildberries a l'intention de tester ce modèle dans le cadre du concept WB Travel en Russie. Selon les représentants de l'entreprise, ce service créera un confort supplémentaire pour les vacanciers et élargira davantage l'écosystème de la plateforme.

Rappelons qu'auparavant, il avait été rapporté que Wildberries envisageait d'acquérir une participation dans "AliExpress Russia". L'entreprise continue de renforcer sa position dans la logistique et le commerce de détail.