La mémoire DDR5 chinoise bon marché est un mythe : les prix des puces CXMT égalent ceux de Samsung

·97·Technologie
La mémoire DDR5 chinoise bon marché est un mythe : les prix des puces CXMT égalent ceux de Samsung

Le fabricant de mémoire chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT) ne pratique pas de politique de dumping sur le marché de la DDR5. L'entreprise vend ses puces à des prix presque identiques à ceux des leaders du secteur, Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology. Des représentants de fabricants de modules de mémoire l'ont annoncé lors du salon Computex Taipei. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts soulignent que le principal avantage de CXMT aujourd'hui ne réside pas dans le bas prix des produits, mais dans la disponibilité de volumes de DRAM libres prêts à être livrés aux clients. Face à la forte demande et aux pénuries périodiques de puces mémoire, cela devient un avantage majeur pour les fabricants de modules.

Pour l'instant, l'entreprise chinoise se concentre sur le segment de masse et ne prétend pas au leadership dans les technologies de mémoire les plus avancées. Les puces CXMT sont déjà utilisées dans des modules DDR5 d'entrée et de milieu de gamme, avec des vitesses annoncées allant jusqu'à 8000 MT/s. Le fabricant a également maîtrisé la production de mémoire serveur au format RDIMM.

Parallèlement, l'entreprise accuse un retard significatif par rapport aux leaders mondiaux dans des segments plus complexes et modernes tels que CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM et CSODIMM. Les acteurs du marché ont indiqué qu'ils continuaient de tester les puces CXMT dans leurs modules. Initialement, ces solutions seront principalement destinées au marché intérieur chinois.

Les partenaires soulignent l'approche flexible de CXMT dans la relation client comme un autre avantage. Contrairement aux grands fournisseurs, l'entreprise chinoise n'impose pas de pénalités strictes sur les volumes d'achat ni de restrictions contractuelles. Cela fait de CXMT un fournisseur attrayant pour les fabricants de modules, surtout en période de pénurie actuelle.

DDR5CXMTSamsungMicronTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

ChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireChatGPT devient l'application à la croissance la plus rapide de l'histoireHier, 18:48Boîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléBoîtier avec écran latéral : Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity dévoiléHier, 18:29WWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceWWDC 2026 : Mise à jour de Siri et fonctionnalités d'Apple IntelligenceHier, 18:24La technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du SudLa technologie des transistors à semi-conducteurs redécouverte en Corée du SudHier, 18:20Sriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheSriram Krishnan quitte son poste de conseiller en IA à la Maison-BlancheHier, 17:59Yandex lance un jeu interactif dédié aux dialectes régionauxYandex lance un jeu interactif dédié aux dialectes régionauxHier, 16:53
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Les couleurs de l'iPhone 18 Pro révélées : le Dark Cherry devient la tendance principale
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin