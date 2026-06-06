La mémoire DDR5 chinoise bon marché est un mythe : les prix des puces CXMT égalent ceux de Samsung

Le fabricant de mémoire chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT) ne pratique pas de politique de dumping sur le marché de la DDR5. L'entreprise vend ses puces à des prix presque identiques à ceux des leaders du secteur, Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology. Des représentants de fabricants de modules de mémoire l'ont annoncé lors du salon Computex Taipei. Comme le rapporte Ixbt.com rapporte .

Les experts soulignent que le principal avantage de CXMT aujourd'hui ne réside pas dans le bas prix des produits, mais dans la disponibilité de volumes de DRAM libres prêts à être livrés aux clients. Face à la forte demande et aux pénuries périodiques de puces mémoire, cela devient un avantage majeur pour les fabricants de modules.

Pour l'instant, l'entreprise chinoise se concentre sur le segment de masse et ne prétend pas au leadership dans les technologies de mémoire les plus avancées. Les puces CXMT sont déjà utilisées dans des modules DDR5 d'entrée et de milieu de gamme, avec des vitesses annoncées allant jusqu'à 8000 MT/s. Le fabricant a également maîtrisé la production de mémoire serveur au format RDIMM.

Parallèlement, l'entreprise accuse un retard significatif par rapport aux leaders mondiaux dans des segments plus complexes et modernes tels que CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM et CSODIMM. Les acteurs du marché ont indiqué qu'ils continuaient de tester les puces CXMT dans leurs modules. Initialement, ces solutions seront principalement destinées au marché intérieur chinois.

Les partenaires soulignent l'approche flexible de CXMT dans la relation client comme un autre avantage. Contrairement aux grands fournisseurs, l'entreprise chinoise n'impose pas de pénalités strictes sur les volumes d'achat ni de restrictions contractuelles. Cela fait de CXMT un fournisseur attrayant pour les fabricants de modules, surtout en période de pénurie actuelle.