Un événement historique longtemps attendu par l'équipe nationale d'Ouzbékistan et des millions de supporters locaux de football devient enfin réalité. L'équipe principale de notre pays s'est qualifiée pour la compétition de football la plus prestigieuse au monde — la Coupe du Monde — pour la première fois de son histoire, réjouissant tout le monde. Cet immense succès et les débuts historiques tant attendus reçoivent une large reconnaissance non seulement dans notre pays, mais aussi au sein de la communauté footballistique internationale.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également accordé une attention particulière à cette réussite historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et a soutenu nos représentants.

« Montrez au monde entier de quoi vous êtes capables ! »

Le président de la FIFA a adressé des vœux sincères et inspirants à la famille du football ouzbek via ses pages officielles sur les réseaux sociaux. Infantino a souligné que l'entrée de l'Ouzbékistan sur la scène footballistique mondiale serait l'un des moments les plus brillants de la Coupe du Monde :

« Je souhaite sincèrement bonne chance à l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde de la FIFA organisée en Amérique du Nord. J'exprime mes meilleurs vœux à l'équipe nationale avant ses débuts historiques lors du plus grand spectacle footballistique mondial. J'espère qu'ils rendront fiers des millions de supporters dans leur pays, ouvriront un tout nouveau chapitre dans l'histoire du football ouzbek et démontreront leur immense potentiel au monde entier. »

Coupe du Monde 2026 : Les adversaires qui attendent nos représentants

Il convient de noter que nos compatriotes affronteront des matchs sérieux et passionnants lors de ce tournoi mondial organisé en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique). Vous pouvez vous familiariser avec la composition du groupe et les futurs adversaires de nos représentants grâce au tableau intégré ci-dessous :

Phase de groupes Équipes adverses Caractéristiques des adversaires Adversaire n°1 Colombie Une équipe pratiquant un football sud-américain technique et rapide. Adversaire n°2 Portugal L'une des équipes nationales les plus fortes, les plus prestigieuses et les plus expérimentées d'Europe. Adversaire n°3 RD Congo Une équipe physiquement forte capable de créer des surprises inattendues.

Note de la rédaction : Le grand respect témoigné par le chef de la FIFA à l'équipe nationale d'Ouzbékistan est une véritable reconnaissance internationale des réformes menées pour développer le football dans notre pays. Lors de ce grand tournoi outre-océan, nos joueurs démontreront non seulement un beau jeu, mais aussi la volonté et la résilience du peuple ouzbek. Nous souhaitons à nos joueurs passion et victoires historiques lors des matchs contre des adversaires sérieux comme la Colombie, le Portugal et la RD Congo. En avant, l'Ouzbékistan !

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