Les processeurs AMD Zen 6 fonctionneront à 6,5 GHz

De nouveaux détails sur la future architecture Zen 6 d'AMD, nom de code Medusa, ont émergé en ligne. Selon les informations partagées par l'initié bien connu Moore’s Law Is Dead, la principale caractéristique de la nouvelle génération de processeurs sera des fréquences d'horloge record. Les cœurs Zen 6 devraient fonctionner à une fréquence de base de 6,5 GHz, le mode Boost atteignant 6,6 GHz et potentiellement jusqu'à 7 GHz. Ixbt.com rapporte .

AMD vise à obtenir ces résultats en passant au nouveau procédé de fabrication N2X 2 nm de TSMC. Si ces prévisions s'avèrent exactes, Zen 6 dépassera l'actuel leader du marché grand public, l'Intel Core i9-14900KS (6,2 GHz). De plus, les nouvelles puces promettent des bonds significatifs en matière de performances et d'efficacité énergétique.

Des changements intéressants sont également attendus dans le segment mobile. Le modèle Medusa Point, doté de jusqu'à 10 cœurs Zen 6 et d'une graphique RDNA 4, est destiné aux ordinateurs portables grand public, tandis que la variante Medusa Halo Mini disposera d'un CPU à 14 cœurs et d'une graphique puissante basée sur l'architecture RDNA 5. Les estimations suggèrent que cette graphique intégrée pourrait atteindre le niveau de performance de la NVIDIA GeForce RTX 4060.

Le modèle phare Medusa Halo sera équipé d'un processeur à 26 cœurs et d'une puce graphique encore plus puissante. AMD travaille également sur de nouveaux chiplets graphiques nom de code Alpha Trion. Cette architecture devrait être utilisée non seulement dans les cartes graphiques et les ordinateurs portables, mais aussi dans les futures consoles de jeu Xbox. Pour le segment d'entrée de gamme, un processeur à 6 cœurs nommé Bumblebee est en développement.

Si les plans de l'entreprise restent inchangés, les premiers processeurs de bureau Zen 6 et les modèles mobiles Medusa Point seront commercialisés au premier semestre 2027. La présentation officielle des nouveaux produits aura très probablement lieu lors du CES 2027.