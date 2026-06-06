Observation spatiale universelle : un satellite américain photographie une fusée chinoise

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Observation spatiale universelle : un satellite américain photographie une fusée chinoise

L'entreprise américaine Vantor a publié une image unique et inhabituelle prise depuis l'espace. Le satellite WorldView Legion a réussi à photographier l'étage épuisé de la fusée chinoise Long March 3B en orbite à une distance d'environ 88 kilomètres. Selon Ixbt.com rapporte .

Les représentants de l'entreprise soulignent qu'il ne s'agit pas seulement d'une démonstration des capacités d'imagerie spatiale, mais d'une preuve que les systèmes satellitaires modernes peuvent observer directement les objets en orbite en détail. L'image obtenue permet non seulement d'identifier l'objet, mais aussi d'évaluer son état, son orientation dans l'espace et ses caractéristiques de mouvement.

Selon les experts de Vantor, ces données aident à comprendre si l'objet est stable ou s'il tourne autour de son axe. De telles observations sont extrêmement importantes pour la surveillance des débris spatiaux, en particulier des grandes parties de fusées.

De nombreux étages de fusées restent en orbite pendant des années, posant un risque de collision avec des satellites de communication, météorologiques et scientifiques opérationnels. Même une seule collision d'un grand objet peut entraîner la création de milliers de nouveaux fragments.

Alors que le nombre de vols spatiaux et la densité des satellites augmentent, la surveillance de la situation dans l'espace devient une tâche urgente. Désormais, pour les opérateurs, il est important non seulement de connaître les coordonnées exactes d'un objet, mais aussi de comprendre son type et ses mouvements futurs potentiels.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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