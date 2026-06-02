БҰҰ ескертті: Орталық Азияда қатты жаңбыр күтіледі
БҰҰ-ның метеорологиялық агенттігі алдағы айларда әлем бойынша ауа райының күрт өзгеруі мүмкін екенін ескертті. Сарапшылардың пікірінше, күшейіп келе жатқан Эль-Ниньо құбылысы бірқатар аймақтарда температураның көтерілуіне, қатты жауын-шашын мен құрғақшылыққа әкелуі мүмкін. Орталық Азия да бұл процестердің әсерінен тыс қалмайды.
Эль-Ниньо Тынық мұхитындағы тұрақты желдердің әлсіреуі нәтижесінде қалыптасатыны хабарланды. Бұл мұхиттың орталық және шығыс бөліктерінде жылы су қабаттарының жиналуына әкеледі. Нәтижесінде атмосферадағы ылғал мен ауа ағындары өзгеріп, планетаның әртүрлі нүктелерінде ауа райы тепе-теңдігі бұзылады.
Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымның мәліметтеріне сәйкес, мұхит суының жылынуы Эль-Ниньоның белсенділенуіне түрткі болуда. Ұйымның болжамы бойынша, маусым-тамыз айларында көптеген аймақтарда ауа температурасы қалыпты көрсеткіштен жоғары болады. Табиғи құбылыс жыл соңына дейін сақталуы мүмкін.
ДМҰ бас хатшысы Селеста Сауло елдердің ықтимал қауіптерге алдын ала дайын болуы керектігін атап өтті.
Оның айтуынша, Эль-Ниньо құрғақшылық пен қатты жауын-шашынды одан әрі күшейтіп, сондай-ақ құрлық пен мұхиттарда аномальды ыстық толқындар қаупін арттыруы мүмкін.
Сарапшылар Орталық Азияда, АҚШ-тың оңтүстік аймақтарында, Оңтүстік Американың кейбір бөліктерінде және Африка мүйісінде жауын-шашынның көбеюін күтуде. Сонымен қатар, Австралия, Индонезия, Орталық Америка және Оңтүстік Азияның кейбір аймақтарында құрғақшылық қаупі артуы мүмкін.
2024 жылы байқалған Эль-Ниньо жер бетінде рекордтық ыстықтың тіркелуіне әсер еткен негізгі факторлардың бірі болғаны атап өтілді. Қазіргі уақытта Тынық мұхитының экваторлық бөлігінде су температурасының тез көтеріліп жатқаны тіркелуде. Кейбір аймақтарда бұл көрсеткіш нормадан 6 градусқа дейін жоғары екені айтылуда.
…