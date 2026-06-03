«Тозақ аузы»: 70 жылдан бері сөнбеген от
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Орталық Азиядағы ең жұмбақ әрі танымал көрнекті орындардың бірі Түрікменстан аумағында орналасқан. Жергілікті тұрғындар мен туристер арасында «Тозақ аузы» деген атпен танымал бұл орын жылдар бойы өзінің ерекше көрінісімен әлем назарын аударып келеді.
Ол жерде жер қойнауынан шығып жатқан табиғи газ жарты ғасырға жуық уақыттан бері үздіксіз жанып тұр. Түнде кратерден тараған жалын мен қызғылт сәуле айналаға ғажайып көрініс сыйлайды.
Табиғи от 1970 жылдардан бері шыға бастаған.
Кейбір ғалымдар «Тозақ аузындағы» тұрақты өрт экологиялық мәселелер тудырып жатқанын атап өтеді. Сондықтан соңғы жылдары оны сөндіру бойынша түрлі ұсыныстар айтылды.
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