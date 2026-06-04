Орталық Азияда жазда қатты жаңбыр қаупі артуы мүмкін

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Орталық Азияда жазда қатты жаңбыр қаупі артуы мүмкін

Экватор маңындағы Тынық мұхиты суларының жылынуы мен Орталық Азиядағыауа райы арасында қандай байланыс болуы мүмкін? Бір қарағанда бұл екі аймақ бір-бірінен өте алыс және байланыссыз сияқты көрінеді. Алайда 2026 жылдың жазында бұл табиғи процестердің өзара әрекеттесу ықтималдығы айтылуда.

БҰҰ-ның Дүниежүзілік метеорологиялық ұйымы алдағы айларда планетамызда қуатты климаттық ауытқу — Эль-Ниньо аномалиясының белсендірілуі мүмкін екенін болжады. Мамандардың пікірінше, бұл құбылыс жаһандық ауа райы жүйелеріне әсер етіп, кейбір аймақтарда температураны, ылғалдылықты және жауын-шашын мөлшерін күрт өзгертуі мүмкін.

Адам әрекетіне байланысты антропогендік факторлар салдарынан атмосфера мен гидросфера қазірдің өзінде қатты қызды. Сондықтан Эль-Ниньо сияқты табиғи климаттық құбылыстар одан да ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Биылғы жазда Орталық Азия аймағы да осындай әсер аясына енуі ықтимал.

Болжамдарға сәйкес, Орталық Азия АҚШ-тың оңтүстігімен қатар қатты және қиратушы жаңбырлар байқалуы мүмкін негізгі аймақтардың бірі ретінде аталуда. Бұл сел, су тасқыны, ауыл шаруашылығына зиян және көлік инфрақұрылымындағы проблемалар қаупін арттыруы мүмкін.

Мұхит артында басталған табиғи процесс өңіріміздің климаттық тепе-теңдігіне қалай әсер етуі мүмкін? Негізгі мәселе мынада: жаһандық климаттық жүйедегі бір өзгеріс басқа аймақтарда да тізбекті реакция тудырады.

Тынық мұхитыОрталық АзияДүниежүзілік метеорологиялық ұйымЭль-НиньоАҚШ
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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