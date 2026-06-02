BMT ogohlantirdi: Markaziy Osiyoda kuchli yomg‘irlar kutilmoqda

·345·Dunyo
BMT ogohlantirdi: Markaziy Osiyoda kuchli yomg‘irlar kutilmoqda

BMTning meteorologiya bo‘yicha agentligi yaqin oylarda dunyo miqyosida ob-havo keskin o‘zgarishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Mutaxassislar fikricha, kuchayib borayotgan El-Nino hodisasi bir qator mintaqalarda haroratning oshishi, kuchli yog‘ingarchiliklar va qurg‘oqchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Markaziy Osiyo ham ushbu jarayonlar ta’siridan chetda qolmaydi.

Ma’lum qilinishicha, El-Nino Tinch okeanidagi doimiy shamollar kuchsizlanishi natijasida shakllanadi. Bu esa okeanning markaziy va sharqiy qismlarida issiq suv qatlamlarining to‘planishiga olib keladi. Natijada atmosferada namlik va havo oqimlari o‘zgarib, sayyoraning turli nuqtalarida ob-havo muvozanati izdan chiqadi.

Jahon meteorologiya tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, okean suvlarining isishi allaqachon El-Ninoning faollashishiga turtki bermoqda. Tashkilot prognozlariga qaraganda, iyun-avgust oylarida ko‘plab hududlarda havo harorati me’yoriy ko‘rsatkichlardan yuqori bo‘ladi. Tabiiy hodisa yil oxirigacha saqlanib qolishi ehtimol qilinmoqda.

JMT bosh kotibi Seleste Sauloning ta’kidlashicha, mamlakatlar ehtimoliy xavflarga oldindan tayyorgarlik ko‘rishi lozim.

Uning so‘zlariga ko‘ra, El-Nino qurg‘oqchiliklar va kuchli yog‘ingarchiliklarni yanada kuchaytirishi, shuningdek, quruqlik va okeanlarda anomal issiqlik to‘lqinlari xavfini oshirishi mumkin.

Mutaxassislar Markaziy Osiyo, AQSHning janubiy hududlari, Janubiy Amerikaning ayrim qismlari hamda Afrika burnida yog‘ingarchiliklar ko‘payishini kutmoqda. Shu bilan birga, Avstraliya, Indoneziya, Markaziy Amerika va Janubiy Osiyoning ba’zi hududlarida qurg‘oqchilik xavfi kuchayishi mumkin.

Qayd etilishicha, 2024 yilda kuzatilgan El-Nino yer yuzida rekord darajadagi issiqlik kuzatilishiga ta’sir qilgan asosiy omillardan biri bo‘lgan. Ayni paytda Tinch okeanining ekvatorial qismida suv haroratining tez sur’atlarda oshib borayotgani qayd etilmoqda. Ba’zi hududlarda bu ko‘rsatkich me’yordan 6 darajagacha yuqori ekani aytilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Sen aqldan ozgansan”. Tramp Netanyaxuni keskin haqoratladiBugun, 14:23AQSHda ko‘cha poygasi uyushtirayotgan o‘zbekistonliklar qo‘lga olindiBugun, 14:13AQSH va Eron yangi zarbalar berdi, Quvayt aeroporti nishonga olindiBugun, 13:11Google millionlab maxsus chivinlarni tabiatga chiqarmoqchiBugun, 12:54AQSH va Meksika chegarasi ostida bir tonnadan ortiq narkotik chiqdiBugun, 12:47Rossiyaga bemor otasini ko‘rgani kelgan Belgiya fuqarosi 16 yilga qamaldiBugun, 12:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi