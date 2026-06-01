Даврон Кабуловтың отбасында бір күнде екі қуаныш
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Танымал блогер әрі жүргізуші Даврон Кабуловтың отбасында қуанышты күндер жалғасуда. Өнер иесі жақындарымен бірге анасының туған күнін және үйленгеніне 10 жыл толғанын атап өтті.
Әлеуметтік желілерде тараған кадрлардан мерекелік атмосфераны, шынайы құттықтауларды және отбасы мүшелерінің бас қосқанын көруге болады. Әсіресе, бұл күннің Даврон Кабулов үшін екі есе маңызды болғаны жанкүйерлердің назарын аударды.
…