Президент алдындағы күтпеген дуэт: Озодбек, Отабек және Женисбек ән шырқады
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Өзбек эстрадасының танымал өкілдері Озодбек Назарбеков, Отабек Муталходжаев және Женисбек Пиязов қатысқан шынайы сәттер әлеуметтік желілерде үлкен қызығушылық тудыруда.
Белгілі болғандай, өнерпаздар Президент қатысқан іс-шарада ешқандай дайындықсыз, экспромт ретінде ән шырқаған. Күтпеген музыкалық қойылым жиналғандарға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады.
Бейнежазбалардан көрінгендей, танымал әншілер халық әндерін жанды дауыста орындап, іс-шараға ерекше рух берді. Әсіресе, олардың бірлескен өнері қатысушылар тарапынан жылы қабылданды.
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