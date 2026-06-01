Президент алдындағы күтпеген дуэт: Озодбек, Отабек және Женисбек ән шырқады

·4.2K·Мәдениет
Президент алдындағы күтпеген дуэт: Озодбек, Отабек және Женисбек ән шырқады
Өзбек эстрадасының танымал өкілдері Озодбек Назарбеков, Отабек Муталходжаев және Женисбек Пиязов қатысқан шынайы сәттер әлеуметтік желілерде үлкен қызығушылық тудыруда.
Белгілі болғандай, өнерпаздар Президент қатысқан іс-шарада ешқандай дайындықсыз, экспромт ретінде ән шырқаған. Күтпеген музыкалық қойылым жиналғандарға көтеріңкі көңіл-күй сыйлады.
Бейнежазбалардан көрінгендей, танымал әншілер халық әндерін жанды дауыста орындап, іс-шараға ерекше рух берді. Әсіресе, олардың бірлескен өнері қатысушылар тарапынан жылы қабылданды.
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Шри Девидің үлкен қызы тұсаукесерде қорқынышты жағдайға тап болдыБүгін, 11:37Севинч пен Камроннан жаңа дуэт: «Гул» әні жақында!Бүгін, 11:12Ұлықбек Рахматуллаевтан күтпеген жауап: бақыт деген не? (видео)Бүгін, 10:59Әнші Жасминнің ұқсасы табылдыБүгін, 10:23Ханде Йенер марапат алу кезінде сахнада ыңғайсыз жағдайға тап болдыБүгін, 10:04Поп-ММА жауынгері «Сатурн» айыппұлға тартылдыБүгін, 09:35
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Yulduz Usmonova 80 jasında qanday kempiir bolatının aşıq ayttı
Ozoda Nursaidova «To‘ylar muborak»-pen jar saldı — klip qısqa uaqıtta tanımal boldı (video)
Ферғанадағы «Ummon» концертінде күтпеген жағдай орын алды
Күйеу жігіттің Kaniza-ға ақша тағуы желіде қызу талқыланды (видео)
Shahzoda келінімен бірге подиумға шығып, жанкүйерлерін таңғалдырды
«Sohiba» obrazımen tanymal Fotima Nazarova Instagram-nan qansha tabys tabady?
Сөз шебері Аваз Охун Озода Нурсаидованың концертінде ән шырқап, тыңдармандардың назарын аударды
Rano Shodieva Qıtaydağı su astı älemin körsetti (видео)