Ұлықбек Қодыров қазақ тілінде жаңа хит орындады

·646·Мәдениет
Ұлықбек Қодыров қазақ тілінде жаңа хит орындады

Танымал әнші және актер Ұлықбек Қодыров жанкүйерлеріне кезекті музыкалық жаңалығын таныстырды. Өнер иесі бұл жолы қазақ тілінде орындалған жаңа би әнімен тыңдармандар назарын аударуда.

Жаңа әнде заманауи музыкалық стиль ұлттық әуендермен үйлесім тауып, онда көңілді көңіл-күй және қимылға шақыратын ырғақтар басым. Ән қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде жанкүйерлердің талқылауына себеп болды.

Ғұлымбек ҚодировҚазақстан
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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