Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды

·74.6K·Мәдениет
Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды

Аты аңызға айналған әнші Майкл Джексонның ең әйгілі би қимылдарының бірі — денесін шамамен 45 градус алға еңкейтіп, құламай тепе-теңдікті сақтауы еді. Бұл көріністі тамашалаған миллиондаған жанкүйер жылдар бойы: «Ол мұны қалай жасады?» деген сұраққа жауап іздеді. Шын мәнінде, мұның өз сыры болған.

Белгілі болғандай, бұл қимылдың артында Майкл Джексонның шеберлігімен қатар, арнайы жасалған технология да тұрған. Концерт кезінде сахна еденінен арнайы металл ілмек көтерілген, ал әншінің аяқ киімі сол ілмекке берік ілінетіндей етіп жасалған.

Осы тәсілдің көмегімен Майкл Джексон қарапайым адам үшін мүмкін емеске жуық деңгейде алға еңкейіп, сонымен бірге тепе-теңдігін жоғалтпаған. Алайда мамандардың айтуынша, мұндай қимылды орындау үшін арнайы аяқ киімнің өзі жеткіліксіз — оған мықты бұлшықеттер, жан-жақты дене дайындығы және ұзақ жаттығулар да қажет.

Осылайша, Майкл Джексонның аңызға айналған би қимылы талант, инновациялық технология және мұқият дайындық үйлесімінің жарқын үлгісі ретінде тарихта қалды.

Майкл Джексонның қолтаңбасы бейнеленген арнайы аяқ киімі және оның сахнадағы өнер көрсетуі.
Майкл Джексон
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!11.08, 05:28Райхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледіРайхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледі08.08, 12:42Өзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректерӨзбек көрермені сүйіп көрген «Ошин» сериалы арқылы танылған жапон актрисасы туралы сіз білмеген деректер08.08, 06:10Анвар Собиров: «Роналдо жасамаған қателікті мен жасадым»Анвар Собиров: «Роналдо жасамаған қателікті мен жасадым»08.08, 00:01Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарадыРайхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады07.08, 21:51Үнді актрисасы Мадхури Дикшит жұбайы Шрирам Ненемен бірге (фото)Үнді актрисасы Мадхури Дикшит жұбайы Шрирам Ненемен бірге (фото)06.08, 15:11
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Мәдениет жаңалықтар

Асал Шодиева «Кавказ тұтқыны» фильміндегі Нина бейнесімен жанкүйерлерін таңғалдырды
Асал Шодиева «Кавказ тұтқыны» фильміндегі Нина бейнесімен жанкүйерлерін таңғалдырды
Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады
Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады
Шахло Салаева мен Вейсел Дюлгер тойдан кейін қайда тұратынын айтты
Шахло Салаева мен Вейсел Дюлгер тойдан кейін қайда тұратынын айтты
Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!
Алғаш рет ұйымдастырылған «Mini Miss Өзбекстан 2026» байқауының жеңімпазы анықталды!
Мафтуна Холмуротованың жұмбақ сүйіктісі туралы жазбалары мен суреттері желіде көпшіліктің назарын аударды!
Мафтуна Холмуротованың жұмбақ сүйіктісі туралы жазбалары мен суреттері желіде көпшіліктің назарын аударды!
Дурдона Құрбонова жаңа клипте сиыр саумақ еді, бірақ бәрі жоспардағыдай болмады!
Дурдона Құрбонова жаңа клипте сиыр саумақ еді, бірақ бәрі жоспардағыдай болмады!
«Қара махаббат» жұлдыздары тағы бір сериалда бас қосады
«Қара махаббат» жұлдыздары тағы бір сериалда бас қосады
Үнді актрисасы Мадхури Дикшит жұбайы Шрирам Ненемен бірге (фото)
Үнді актрисасы Мадхури Дикшит жұбайы Шрирам Ненемен бірге (фото)