Майкл Джексонның әйгілі қимылының сыры ашылды
Аты аңызға айналған әнші Майкл Джексонның ең әйгілі би қимылдарының бірі — денесін шамамен 45 градус алға еңкейтіп, құламай тепе-теңдікті сақтауы еді. Бұл көріністі тамашалаған миллиондаған жанкүйер жылдар бойы: «Ол мұны қалай жасады?» деген сұраққа жауап іздеді. Шын мәнінде, мұның өз сыры болған.
Белгілі болғандай, бұл қимылдың артында Майкл Джексонның шеберлігімен қатар, арнайы жасалған технология да тұрған. Концерт кезінде сахна еденінен арнайы металл ілмек көтерілген, ал әншінің аяқ киімі сол ілмекке берік ілінетіндей етіп жасалған.
Осы тәсілдің көмегімен Майкл Джексон қарапайым адам үшін мүмкін емеске жуық деңгейде алға еңкейіп, сонымен бірге тепе-теңдігін жоғалтпаған. Алайда мамандардың айтуынша, мұндай қимылды орындау үшін арнайы аяқ киімнің өзі жеткіліксіз — оған мықты бұлшықеттер, жан-жақты дене дайындығы және ұзақ жаттығулар да қажет.
Осылайша, Майкл Джексонның аңызға айналған би қимылы талант, инновациялық технология және мұқият дайындық үйлесімінің жарқын үлгісі ретінде тарихта қалды.
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