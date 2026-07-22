Асал Шодиева «Кавказ тұтқыны» фильміндегі Нина бейнесімен жанкүйерлерін таңғалдырды
Өзбекстандық танымал актриса Асал Шодиева бұл жолы жанкүйерлерінің назарын кеңес киносының ең танымал кейіпкерлерінің бірі — «Кавказ тұтқыны» фильміндегі Нина бейнесін сомдауымен өзіне аударды.
Актриса осы бейнедегі фотосуреттерін әлеуметтік желілерде жариялады. Онда Асал Шодиева аты аңызға айналған фильм кейіпкерінің стилін, киімі мен көңіл күйін шебер жеткізгені жанкүйерлер тарапынан жоғары бағаланды.
Фотосуреттер аз уақыт ішінде қызу талқыланып, әлеуметтік желі қолданушылары актрисаның сыртқы келбеті мен таңдалған бейненің ұқсастығына ерекше назар аударды. Көптеген пікірлерде оның Нина бейнесін заманауи тұрғыда сәтті жеткізгені атап өтілді.
Мәлімет үшін, «Кавказ тұтқыны» кеңес кинематографиясындағы ең танымал комедиялардың бірі. Ондағы Нина бейнесі кино тарихындағы ең жарқын әйел кейіпкерлердің бірі ретінде мойындалған. Асал Шодиеваның осы бейнедегі көрінісі жанкүйерлер арасында үлкен қызығушылық тудырып, әлеуметтік желілерде қызу талқылануда.
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