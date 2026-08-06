Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды

·141.3K·Әлем
Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды

Қазақстанда қалыңдықтың қалыңмал ретінде айтқан ерекше тілегі әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланды. Әдетте қымбат көлік, үй, iPhone немесе басқа да бағалы сыйлықтар сұралатын болса, ол болашақ жұбайынан барлық тістерін толық емдетіп беруді өтінген.

Бұл шешім интернет қолданушыларының назарын аударды. Көпшілік мұны сыртқы сән-салтанаттан гөрі денсаулықты жоғары қойған, болашақты ойлаған ақылды таңдау деп бағалап жатыр. Кейбіреулер мұндай қалыңмал болашақ отбасылық өмір үшін ең пайдалы сыйлықтардың бірі екенін айтып, қалыңдықтың шешімін құптауда.

ҚазақстанiPhone
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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