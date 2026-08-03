Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Криштиану Роналду мен Джорджина Родригестің тойы 8 тамызда Мадейра аралында өтетіні туралы ақпарат тарады. Салтанатты шараға Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Рианна, Дрейк және басқа да танымал адамдар шақырылғаны айтылуда.
Алайда маңызды бір жайт бар: жұп тойдың нақты күнін, қонақтар тізімін және мерекелік кеш өтетін орынды әзірге ресми түрде жариялаған жоқ. Әсіресе UFC-тің бұрынғы екі чемпионына шақыру жіберілгені туралы сенімді дәлел табылмады.
Тойдың 8 тамызда өтетіні туралы не белгілі?
Соңғы хабарларда неке қию рәсімі 8 тамызда Португалияның Мадейра аралындағы Фуншал соборында өтетіні айтылды. Тойдан кейінгі кеш үшін бес жұлдызды Savoy Palace қонақүйі таңдалғаны туралы да ақпарат тарады.
Кейбір басылымдар қонақүйдің екі қабаты мен бірнеше демалыс аймағы жабылуы мүмкін екенін жазды. Бұл жағдай құпия шараға дайындық ретінде түсіндіріліп отыр, алайда қонақүй де, жұптың өкілдері де бұл ақпаратты ашық растаған жоқ.
Макгрегор мен Хабиб шынымен шақырылды ма?
Әлеуметтік желілерде тараған ең үлкен шу Конор Макгрегор мен Хабиб Нурмагомедовтің бір тойда қонақ болуы мүмкін деген ақпаратқа байланысты.
Екі спортшы арасындағы тарихи бәсекені ескерсек, олардың Роналдудың тойында кездесуі ерекше оқиғаға айналар еді. Алайда фактчекинг нәтижесіне сәйкес, Роналдудың оларға шақыру жібергенін көрсететін ресми мәлімдеме, сурет немесе сенімді дереккөз жоқ. Тойдың күні мен аталған қонақтар тізімі әзірге расталмаған хабар болып қалуда.
Рианна, Дрейк және Дженнифер Лопес те тізімде бар ма?
Таралып жатқан бейресми тізімде мына танымал адамдардың есімдері аталады:
Конор Макгрегор мен Хабиб Нурмагомедов;
Дрейк, Рианна және Дженнифер Лопес;
блогер IShowSpeed;
тележүргізуші Пирс Морган.
Алайда бұл адамдардың ешқайсысы өз қатысуын ашық растаған жоқ. Сондықтан бұл тізімді тойдың ресми қонақтар құрамы емес, бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде тараған болжам ретінде қабылдау керек.
Фуншал неліктен символдық орын?
Роналду Мадейра аралының Фуншал қаласында туып-өскен. Португалиялық басылымдар 2025 жылдың соңында-ақ жұптың жазғы рәсімді футболшының туған жерінде өткізуді жоспарлап отырғаны туралы хабарлаған. Ең көп аталған орын — Фуншал соборы.
Джорджина Родригес пен Роналду 2016 жылы танысқан, кейін олардың қарым-қатынасы көпшілікке белгілі болды. Жұп 2025 жылдың тамызында некелесуге ұсыныс жасағандарын жариялады.
Сондықтан футболшының отбасы мен балалық шағына байланысты Фуншалда неке қию — қисынды әрі символдық таңдау болып көрінеді.
Үлкен жұлдыздар ма, әлде жабық отбасылық рәсім бе?
Таралып жатқан қонақтар тізімі өте ауқымды әрі салтанатты тойды елестетуге жетелейді. Алайда Роналду бұған дейінгі сұхбаттарында Джорджинаның көпшілік қатысатын үлкен кештерден гөрі шағын әрі жеке рәсімдерді ұнататынын айтқан.
Сондықтан жүздеген әлем жұлдызы қатысатын шара туралы хабарлар жұптың бұған дейін айтқан жоспарларымен толық сәйкес келмейді. Ресми рәсім тар шеңберде, ал кейінгі кеш кеңірек қонақтар қатысуымен өтуі мүмкін — бірақ бұл да әзірге болжам.
Әзірге расталған және расталмаған мәліметтер
Мәлімет
Мәртебесі
Роналду мен Джорджина некелесуге ұсыныс алған
Расталған
Тойды Мадейрада өткізу жоспарланған
Беделді басылымдар хабарлаған
Рәсім Фуншал соборында өтеді
Ресми түрде расталмаған
Той 8 тамызда өтеді
Ресми түрде расталмаған
Кеш Savoy Palace қонақүйінде өтеді
Ресми түрде расталмаған
Макгрегор мен Хабиб шақырылған
Сенімді дәлел жоқ
Рианна, Дрейк және басқалар қатысады
Расталмаған
Негізгі интрига 8 тамызда ашыла ма?
Роналду әлемдегі ең танымал спортшылардың бірі болғандықтан, оның жеке өміріне қатысты кез келген ақпарат тез тарайды. Алайда қазіргі таңда әлеуметтік желілердегі шу ресми хабарлардан әлдеқайда озып кетті.
Егер той шынымен 8 тамызда өтсе, Фуншал соборында, Savoy Palace қонақүйінде немесе жұптың жеке парақшаларында растайтын ақпарат пен кадрлар пайда болады деп күтіледі. Оған дейін Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов және шоу-бизнес жұлдыздары қатысады деген тізімді нақты факт ретінде таратпау керек.
Сіздіңше, Макгрегор мен Хабибтің бір тойда кездесуі рәсімнің ең үлкен оқиғасына айнала ма? Пікіріңізді қалдырып, мақаланы достарыңызбен Telegram немесе басқа әлеуметтік желілерде бөлісіңіз!
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