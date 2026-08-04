Малайзиядағы сұлулық байқауында подиумда жүрген тауық көрермендердің назарын аударды
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Малайзияда өткен сұлулық байқауында сахнаға шыққан ерекше қатысушы көрермендердің назарын аударды. Бұл жолы подиум бойымен адам емес, өзіндік сыртқы келбеті бар тауық жүріп өтті.
Тауықтың сахнадағы қимылдары мен сыртқы бейнесі шараға қатысушылардың қызығушылығын тудырды. Ол подиуммен сабырлы жүріп, көрермендер алдында өзін еркін ұстады.
Байқаудан түсірілген кадрлар әлеуметтік желілерде де тарады. Қолданушылар тауықтың сыртқы келбеті мен сахнадағы жүрісін талқылап, оны шарада ең көп назар аударған қатысушылардың бірі деп атады.
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