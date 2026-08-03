20 жыл күтілген толық Күн тұтылуы тамыз айында байқалады
2026 жылғы 12 тамызда Еуропа аспанында миллиондаған адам тағатсыздана күткен сирек астрономиялық құбылыстардың бірі — толық Күн тұтылуы болады. Мамандардың айтуынша, бұл Еуропа тұрғындары үшін соңғы жиырма жылдағы ең маңызды аспан құбылыстарының бірі саналады.
Мәліметтерге сәйкес, бұл құбылысты Гренландия, Исландия, Испанияның солтүстік аймақтары және Португалияның солтүстік-шығыс бөлігінде тұратындар толық күйінде бақылай алады. Ал Еуропаның кейбір басқа елдерінде Күннің ішінара тұтылуы көрінеді.
Еуропалық ғарыш агенттігінің (ESA) хабарлауынша, Испанияның солтүстігі Күн тұтылуын тамашалауға қолайлы орындардың бірі саналады. Сондықтан бұл аймаққа мыңдаған турист пен астрономия әуесқойы келеді деп күтілуде.
ESA ғылыми директоры, профессор Карол Манделлдің айтуынша, Күннің толық тұтылуы ғылыми тұрғыдан ғана емес, адамзат үшін де ұмытылмас құбылыс.
«Күннің толық тұтылуы — миллиондаған адам бір мезетте аспанға қарап, таңданыс пен толқынысты бірге сезінетін өте сирек сәттердің бірі», — деді ол.
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