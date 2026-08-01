Үй жануарларына талап етілетін паспорттың үлгісі желіде тарады
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7 тамыздан бастап Өзбекстанда ұсталатын және өсірілетін жануарларды бірыңғай жүйеде тіркеу тәртібі күшіне енеді. Әр жануарға жеке сәйкестендіру нөмірі беріліп, оның бүкіл өмірі бойы сақталатын ветеринариялық паспорты жасалады.
Жаңа туған ірі қара, қой, ешкі және түйелер 14 күннен кейін, жылқылар төрт айдан, шошқалар бір айдан, иттер мен мысықтар үш айдан кейін сәйкестендірілуі тиіс. Тіркеу осы мерзім аяқталғаннан кейін бір ай ішінде жүргізіледі.
Ветеринариялық паспортта жануардың иесі, профилактикалық екпелері және емдеу шаралары туралы мәліметтер жинақталады. Құжатты рәсімдеу үшін аумақтық ветеринария бөліміне жүгіну қажет.
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