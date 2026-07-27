Шахло Салаева мен Вейсел Дюлгер тойдан кейін қайда тұратынын айтты

·46.9K·Мәдениет
Шахло Салаева мен Вейсел Дюлгер тойдан кейін қайда тұратынын айтты

Әнші Шахло Салаева мен түркиялық күйеу жігіт Вейсел Дюлгердің Түркияда екі күнге созылған үйлену тойы өтті. Тойдан кейін жұп сұхбат беріп, болашақ өмірі мен некеге қатысты бірқатар сұрақтарға жауап берді.

Сұхбат барысында олардан үйленгеннен кейін қайда тұруды жоспарлап отырғандары сұралды. Шахло Салаеваның айтуынша, әзірге олардың барлық жұмысы мен қызметі Өзбекстанда болғандықтан, осында тұра береді.

«Қазір жұмысымыз да, барлық жоспарымыз да Өзбекстанда. Сондықтан әзірге Өзбекстанда тұрамыз. Алла қаласа, кейін Түркияға кету ниетіміз бар», — деді әнші.

Сондай-ақ сұхбат барысында некедегі мәһр тақырыбы да сөз болды. Шахло Салаева мәһр ретінде сұраған сыйлығы әлі әперілмегенін, алайда жұбайы оны кейін міндетті түрде алып беретінін айтқанын мәлімдеді.

Шахло СалаеваВейсел ДулгерТүркияӨзбекстан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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