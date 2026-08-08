Роналдудың ғасыр тойы: рәсім өтетін орын және егжей-тегжейлер
Бүгін, 8 тамызда футбол әлемінің ең танымал жұлдыздарының бірі Криштиану Роналду мен Джорджина Родригестің үйлену тойы өтеді деп күтілуде. Жұптың неке қию рәсімін Роналдудың отаны — Португалияның Мадейра аралында өткізуі мүмкін деген болжам бар. Бұл туралы «The Sun» басылымы хабарлады.
Қазір негізінен Сауд Арабиясындатұратын Роналду мен Джорджина үшін салтанатты рәсім футболшының туып-өскен жері Мадейрада ұйымдастырылатыны айтылуда.
Жергілікті БАҚ мәліметінше, арал астанасы Фуншалдағы собор 8 тамызда өтетін ірі рәсімге алдын ала брондалған. Шамамен 800 адамды қабылдай алатын бұл орында жұптың неке қию рәсімі өтеді деп күтілуде.
Неке қию рәсімінен кейін Роналду мен Джорджина қонақтарымен бірге собордан небәрі бес минуттық жерде орналасқан бес жұлдызды Savoy Palace қонақүйіне баратыны айтылуда. Үйлену тойының дастарханы да дәл осы сәнді кешенде ұйымдастырылады деген болжам бар.
Роналду байлығы шамамен 1,4 миллиард долларға бағаланатын футболшылардың бірі. Сондықтан оның Джорджинамен неке қию рәсімі де сән-салтанатпен және жоғары деңгейдегі сәнді жағдайда өтеді деп күтілуде.
Мадейрадағы ең беделді қонақүйлердің бірі саналатын Savoy Palace кешенінде алты бассейн, спа-орталық, бірнеше мейрамхана және сәнді бөлмелер бар.
Роналду мен оның отбасы бұған дейін де осы қонақүйде болған. Болжам бойынша, жұп қонақүйдің жоғарғы қабаттарында орналасқан The Reserve атты эксклюзивті аумақта тұруы мүмкін. Мұнда бір түннің бағасы 1100 фунт стерлингтен басталады.
Қонақүйде үлкен салтанаттарға арналған Grand Ballroom залы да бар, ол бір мезетте 1000-ға дейін қонақты қабылдай алады. Сонымен қатар қонақтардың иелігінде шатырдағы Galáxia мейрамханасы, бассейндер және демалысқа арналған басқа да сәнді орындар болады.
Бір қызығы, Роналдудың Атлант мұхитына қарайтын, жеті қабатты әрі құны бірнеше миллион фунт стерлингке бағаланатын жеке резиденциясы да қонақүйдің маңында орналасқан. Соған қарамастан, жұп үйлену тойынан кейін жақындары мен достарымен Savoy Palace қонақүйінде қалады деп күтілуде.
Әзірге Роналду мен Джорджина той күнін және рәсім өтетін орынды ресми түрде растаған жоқ. Сондықтан жоғарыдағы ақпарат әзірге жергілікті БАҚ пен дереккөздердің хабарларына негізделген.
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