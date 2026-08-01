Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды

·88.1K·Әлем
Дрон киттің туу үдерісін алғаш рет толық түсіріп алды

Австралия жағалауында болған сирек оқиға теңіз биологтары мен табиғат әуесқойларын таңғалдырды. Дронның көмегімен мұхитта киттің туу үдерісі алғаш рет әуеден толық түсірілді. Мамандар бұл кадрларды теңіз сүтқоректілерін зерттеудегі маңызды жетістік деп бағалап отыр.

Хабарланғандай, Австралиядағы Киттерді құтқару және зерттеу ұйымымен (ORRCA) бірлесіп жұмыс істейтін дрон операторы Александр Форрест кезекті бақылау ұшуы кезінде көшіп бара жатқан ұрғашы киттің өзгелерге қарағанда баяу қозғалып келе жатқанын байқаған.

Алғашында ол жануар жай ғана демалып жатыр деп ойлаған. Алайда көп ұзамай ұрғашы кит су бетіне көтеріліп, сол сәтте туу үдерісі басталған. Бірнеше сәттен кейін жаңа туған кит төлі алғаш рет тыныс алу үшін су бетіне шыққан.

«Мен аса сирек кездесетін оқиғаның куәгері болып тұрғанымды бірден түсіндім. Сол сәттен бастап мен түсіруші емес, табиғат ғажайыбын тамашалап тұрған көрерменге айналдым», — деді Александр Форрест.

Көк мұхит суында қан дағының жанында жүзіп жүрген ақ түсті кит төлі.

Туғаннан кейін ана кит бірнеше секунд қимылсыз тұрған, содан соң инстинктивті түрде төліне қарай бұрылып, оны қорғап, күте бастаған. Мамандар анасы мен төлі арасындағы алғашқы кездесуді өте әсерлі көрініс деп бағалап отыр.

ORRCA зерттеу жетекшісі Энни Посттың айтуынша, осы уақытқа дейін әлемде киттердің тууына қатысты небәрі үш жағдай ресми түрде құжатталған. Алайда бұл оқиғаның маңызы — оның алғаш рет дрон арқылы әуеден толық тіркелуінде.

Зерттеушілер туғаннан кейін де бірнеше сағат бойы ана кит пен оның төліне бақылау жүргізіп, олардың қозғалысын, күтім жасау үдерісін және басқа киттермен қарым-қатынасын жазып отырған.

Қою көк суда кішкентай ақ балық жүзіп жүр.

Бұл бірегей кадрлар Австралияның шығыс жағалауы бойында жыл сайын өтетін киттердің көші-қоны кезінде түсірілген. Бұл кезеңде шамамен 50 мың кит Антарктидадан солтүстікке қарай жүзіп, жұптасу және төлдеу үшін жылы субтропиктік суларға бет алады.

Ғалымдардың пікірінше, бұл бейнежазба киттердің көбеюін, ана мен төл арасындағы байланысты және мінез-құлқын тереңірек зерттеуге арналған құнды ғылыми дереккөзге айналуы мүмкін.

АвстралияАлександр ФоррестАнтарктидаЭнни ПостлORRCA
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Қытайда 3 жастағы қыз тәтті үшін інісін «кепілге алды»Қытайда 3 жастағы қыз тәтті үшін інісін «кепілге алды»11.08, 05:23Әлемдегі ең ұзын французша тоқу жібі 31 километрден асадыӘлемдегі ең ұзын французша тоқу жібі 31 километрден асады10.08, 14:4688 долларлық кірпік процедурасы қалыңдықты қорқынышты жағдайға түсірді88 долларлық кірпік процедурасы қалыңдықты қорқынышты жағдайға түсірді10.08, 14:02Роналду сыйлаған қымбат сақина енді Джорджинаның қызының қолында!Роналду сыйлаған қымбат сақина енді Джорджинаның қызының қолында!10.08, 14:00Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателестіРоналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті10.08, 10:19Балшыққа батқан ауыл балаларының көңілді ойыны желілерді жаулап алдыБалшыққа батқан ауыл балаларының көңілді ойыны желілерді жаулап алды09.08, 05:59
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Әлем жаңалықтар

Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Қазақстандық қалыңдықтың қалыңмалға қойған күтпеген талабы барлығын таңғалдырды
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Роналду мен Джорджинаның тойына шақырылған қонақтар тізімі қызу талқылануда
Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді
Атлант мұхитында алып ақ акула пайда болды, одан да үлкені жақындап келеді
Аяғымен сурет салатын Фатима көп жылдық арманы Роналдумен кездесті
Аяғымен сурет салатын Фатима көп жылдық арманы Роналдумен кездесті
Әлемдегі ең әдемі сөз жарияланды
Әлемдегі ең әдемі сөз жарияланды
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Қарынынан бүтін олжалар шыққан мақұлық жағаға шықты
Балабақша тәрбиешісінің бұл мейірімі миллиондардың жүрегін жаулады
Балабақша тәрбиешісінің бұл мейірімі миллиондардың жүрегін жаулады
Ламин Ямалдың финалдан кейінгі ақша бумаларымен түскен суреті желіде пікірталас тудырды
Ламин Ямалдың финалдан кейінгі ақша бумаларымен түскен суреті желіде пікірталас тудырды