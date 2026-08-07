Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады

·60.1K·Мәдениет
Райхон Уласенова ұлын үйлендірді: тойдан видеолар тарады

Бүгін, 7 тамызда танымал актриса Райхон Уласенованың ұлы Азизбек пен келіні Азизахонның неке қию тойы салтанатты түрде өтіп жатыр.

Той кешінен түсірілген видеолар әлеуметтік желілерде кең тарап, қолданушылардың үлкен қызығушылығын тудырды. Кадрлардан мерекелік шараның жоғары деңгейде ұйымдастырылғаны, ұлттық салт-дәстүрлермен үйлесім тапқан берекелі ортада өтіп жатқаны көрінеді.

Бұл қуанышты шараға өзбек өнері мен мәдениетінің өкілдері де қатысуда. Атап айтқанда, Малика Равшанова, Раъно Шодиева және басқа да көптеген танымал өнерпаздар той қонақтарының қатарынан орын алған.

Әлеуметтік желілерде тараған видеолардың астында жанкүйерлер жас отбасына бақыт, береке және ұзақ ғұмыр тілеп, Райхон Уласенованың отбасын осы қуанышты күнмен шын жүректен құттықтауда.

Райхон УласеноваАзизбекМалика РавшановаРаъно Шодиева
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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