Роналдудың «үйлену тойы» Мадейраны дүр сілкіндірді: жанкүйерлер қателесті
Криштиану Роналду мен Джорджина Родригестің ықтимал үйлену тойы туралы хабар Мадейрада үлкен дүрбелең туғызды. 8 тамыз, сенбі күні жүздеген адам футбол жұлдызын күтіп, собор маңына жиналды, ал телефон камералары түсірілімге дайын тұрды.
Алайда бірнеше сағат күткен «күйеу жігіт» те, «қалыңдық» та келмеді. Собор есігі ашылғанда, жанкүйерлер мүлде басқа жұптың үйлену тойына куә болғанын түсінді.
Жүздеген адам Роналдуды көруге келді
Жергілікті тұрғындар мен футбол жанкүйерлері арасында Криштиану Роналдудың өзінің көп жылдан бергі сүйіктісі Джорджина Родригеспен дәл Мадейрада некеге тұратыны туралы хабар тарады.
Бұл қауесет өте тез тарады.
Қала орталығындағы собор маңына жүздеген адам жиналды. Көпшілік «Әл-Наср» шабуылшысы мен Джорджинаның келуін өз көзімен көріп, тарихи сәтті телефонға түсіруге үміттенді.
Кейбір жанкүйерлер собор алдында ұзақ уақыт күтті.
Алайда басты кейіпкерлерден хабар болмады.
Есік ашылды, бірақ Роналдудың орнына басқа жұп шықты
Күту шегіне жеткен сәтте собор есіктері ашылды.
Адамдар телефондар мен фотоаппараттарын көтеріп, Роналду мен Джорджинаны түсіруге дайындалды.
Алайда сыртқа мүлде басқа жас жұбайлар — Николь мен Фабио шықты.
Сол кезде оқиғаның мән-жайы анықталды: сол күні соборда шынымен неке қию рәсімі болған, бірақ оның Криштиану Роналдуға еш қатысы жоқ еді.
Осылайша футбол жұлдызының үйлену тойын көруге жиналған жүздеген адам кездейсоқ басқа отбасының ең маңызды күнінің «қонақтарына» айналды.
Роналдудың реакциясы жағдайды одан сайын қызықты етті
Ең қызығы, бұл оқиға Криштиану Роналдудың өзіне де жетті.
Португалиялық футболшы интернетте осы жағдай туралы тараған хабардың астына күліп тұрған смайликтер қалдырып, жағдайды әзілмен қабылдағанын көрсетті.
Алайда ол қауесетті растамады.
Осылайша Мадейрадағы «Роналдудың үйлену тойы» футболшының қатысуынсыз-ақ күннің ең көп талқыланған оқиғаларының біріне айналды.
Басты құпия әлі ашылған жоқ
Криштиану Роналду мен Джорджина Родригес көп жылдан бері бірге тұрып келеді. Сондықтан олардың ықтимал некесі туралы кез келген хабардың қоғамда үлкен қызығушылық тудыруы заңды.
Алайда футболшы әзірге тойдың нақты күні немесе өтетін орны туралы ақпарат берген жоқ.
Ал Мадейрада болған оқиға бір нәрсені көрсетті: Роналдудың некесі туралы тіпті расталмаған хабардың өзі жүздеген адамды көшеге шығара алады.
Бұл жолы жанкүйерлер жұлдыздың үйлену тойына емес, Николь мен Фабио есімді жұптың бақытты күніне куә болды.
Ал Роналду мұның бәрін бірнеше күліп тұрған смайликпен бақылап қойды.
Енді басты сұрақ ашық күйінде қалып отыр: Криштиану мен Джорджинаның шынайы үйлену тойы қашан болады?
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