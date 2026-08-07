Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады
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«Манчестер Сити» мен Өзбекстан ұлттық құрамасының қорғаушысы Абдуқодир Хусановтың атасы Хусан Хошимович қайтыс болды. Бұл туралы «Бунёдкор» футбол клубы өзінің ресми парақшасы арқылы хабарлады.
Марқұм «Бунёдкор» U-19 командасының бас бапкері Хикмат Хошимовтың әкесі болған, оның отбасы өзбек футболына елеулі үлес қосқан. Оның ұлы кезінде Өзбекстан ұлттық құрамасында ойнаса, немересі Абдуқодир Хусанов бүгінде Еуропаның беделді клубтарының бірі — «Манчестер Сити» сапында сәтті өнер көрсетіп, еліміздің намысын халықаралық аренада лайықты қорғап жүр.
Марқұмның отбасы мүшелеріне, жақындары мен барлық туған-туыстарына көңіл айтып, сабыр тілейміз. Алла рақымына алсын.
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