Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады

·72.3K·Қоғам
Абдуқодир Хусанов ауыр қазаға ұшырады

«Манчестер Сити» мен Өзбекстан ұлттық құрамасының қорғаушысы Абдуқодир Хусановтың атасы Хусан Хошимович қайтыс болды. Бұл туралы «Бунёдкор» футбол клубы өзінің ресми парақшасы арқылы хабарлады.

Марқұм «Бунёдкор» U-19 командасының бас бапкері Хикмат Хошимовтың әкесі болған, оның отбасы өзбек футболына елеулі үлес қосқан. Оның ұлы кезінде Өзбекстан ұлттық құрамасында ойнаса, немересі Абдуқодир Хусанов бүгінде Еуропаның беделді клубтарының бірі — «Манчестер Сити» сапында сәтті өнер көрсетіп, еліміздің намысын халықаралық аренада лайықты қорғап жүр.

Марқұмның отбасы мүшелеріне, жақындары мен барлық туған-туыстарына көңіл айтып, сабыр тілейміз. Алла рақымына алсын.

Допы киген қарт кісі костюм киген жігітпен қол алысып амандасып жатыр.
Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиБунёдкорӨзбекстан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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