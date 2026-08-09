Балшыққа батқан ауыл балаларының көңілді ойыны желілерді жаулап алды
Шанлыурфаның Сиверек ауданына қарасты Каража тауы аймағында балалар ауыл шаруашылығы алқаптарының арасындағы лайлы жерді ойын алаңына айналдырды. Егістіктерде жиналған су мен лай аптап жаз күндерінде оларға салқындайтын орын болды.
Тараған кадрларда балалардың қол-аяқтарын лайға батырып, бір-бірімен әзілдесіп ойнап жүргені көрінеді. Кейбірі лайдың ішінде жүгіріп, шалшықтардың арасында уақыт өткізген.
Ауылда өсіп келе жатқан балалардың табиғат аясында осындай ойындармен айналысуы жергілікті өмірдің қарапайым көріністерінің бірі ретінде сипатталды.
Аймақ тұрғындары балалардың мұндай ойындар арқылы ауыл ортасы мен табиғатты жақынырақ танып-білетінін айтты. Олар түсірілген суреттер мен бейнелер қысқа уақыт ішінде әлеуметтік желілерде тарап, қолданушылардың назарын аударды.
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