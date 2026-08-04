95 пайыздық сұлулық: америкалық актриса Эмма Стоун әлемдегі ең сұлу әйел атанды!
«Оскар» сыйлығының лауреаты, америкалық актриса Эмма Стоун бет пішіні мен симметриясына негізделген зерттеуде әлемдегі ең сұлу әйел атанды.
Лондондық эстетикалық және пластикалық хирург Джулиан Де Силва танымал әйелдердің бет ерекшеліктерін компьютер арқылы талдап, оларды 1,618 көрсеткішіне негізделген «алтын қима» өлшемімен салыстырған. Нәтижесінде Эмма Стоунның бет құрылымы идеалды пропорцияларға 94,72 пайыз сәйкес келген.
Актрисаның жақ сызығы 97 пайыз, еріндері 95,6 пайыз және қасы 94,2 пайыз нәтиже көрсеткен. Екінші орынды 94,37 пайызбен Зендая, үшінші орынды 94,34 пайызбен Фрида Пинто иеленді. Ал Ванесса Кирби 94,31 пайыз нәтижемен төртінші болды.
Үздік ондыққа Дженна Ортега, Оливия Родриго, Марго Робби, Айшвария Рай, Тань Вэй және Бейонсе де кірді. Бұл нәтиже көпшілік дауыс беруіне емес, математикалық өлшемге негізделген және сұлулықтың түпкілікті өлшемі болып саналмайды.
…